https://ria.ru/20230623/zaryady-1880004557.html

Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков

Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2023

Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков

РФ не планирует обнародовать данные о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:06

2023-06-23T14:06

2023-06-23T14:17

белоруссия

россия

сергей рябков

в мире

ядерное оружие

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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. РФ не планирует обнародовать данные о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он ответил на вопрос, планирует ли РФ обнародовать данные о количествах тактических ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию."Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны. Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют - все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?" - сказал Рябков.

https://ria.ru/20230528/tyao-1874703580.html

белоруссия

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белоруссия, россия, сергей рябков, в мире, ядерное оружие