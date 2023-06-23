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Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков
Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2023
Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков
РФ не планирует обнародовать данные о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:06
2023-06-23T14:06
2023-06-23T14:17
белоруссия
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сергей рябков
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ядерное оружие
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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. РФ не планирует обнародовать данные о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он ответил на вопрос, планирует ли РФ обнародовать данные о количествах тактических ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию."Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны. Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют - все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?" - сказал Рябков.
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белоруссия, россия, сергей рябков, в мире, ядерное оружие
Белоруссия, Россия, Сергей Рябков, В мире, Ядерное оружие
Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков
Рябков: Россия не планирует обнародовать данные о количестве ядерных зарядов в Белоруссии