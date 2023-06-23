Рейтинг@Mail.ru
Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 23.06.2023 (обновлено: 14:17 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/zaryady-1880004557.html
Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков
Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2023
Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков
РФ не планирует обнародовать данные о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:06
2023-06-23T14:17
белоруссия
россия
сергей рябков
в мире
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg
СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. РФ не планирует обнародовать данные о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он ответил на вопрос, планирует ли РФ обнародовать данные о количествах тактических ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию."Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны. Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют - все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?" - сказал Рябков.
https://ria.ru/20230528/tyao-1874703580.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_f42de00abd30ea4c6e1ecbb0f3435045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, сергей рябков, в мире, ядерное оружие
Белоруссия, Россия, Сергей Рябков, В мире, Ядерное оружие
Россия не планирует обнародовать данные по ТЯО в Белоруссии, заявил Рябков

Рябков: Россия не планирует обнародовать данные о количестве ядерных зарядов в Белоруссии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. РФ не планирует обнародовать данные о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он ответил на вопрос, планирует ли РФ обнародовать данные о количествах тактических ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию.
"Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны. Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют - все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?" - сказал Рябков.
Вид на Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Совбезе Белоруссии назвали размещение ТЯО шагом по сдерживанию Запада
28 мая, 21:30
 
БелоруссияРоссияСергей РябковВ миреЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала