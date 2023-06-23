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Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
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15:04 23.06.2023 (обновлено: 15:06 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/zaes-1880020468.html
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:04
2023-06-23T15:06
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
калининград
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые главой МАГАТЭ в Совбезе ООН, сообщила российская атомная госкорпорация в Telegram-канале."В центре обсуждения были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые Рафаэлем Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая. Гендиректор МАГАТЭ рассказал, как он видит дальнейшие действия агентства в связи со сформулированными им тезисами на этот счет", - говорится в сообщении.Встреча делегаций России и МАГАТЭ прошла в пятницу в Калининграде."Алексей Лихачев и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры", - говорится в сообщении.Лихачев рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых для безопасной эксплуатации ЗАЭС, включая ее водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, калининград
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Калининград
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС

Лихачев и Гросси обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые главой МАГАТЭ в Совбезе ООН, сообщила российская атомная госкорпорация в Telegram-канале.
«
"В центре обсуждения были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые Рафаэлем Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая. Гендиректор МАГАТЭ рассказал, как он видит дальнейшие действия агентства в связи со сформулированными им тезисами на этот счет", - говорится в сообщении.
Встреча делегаций России и МАГАТЭ прошла в пятницу в Калининграде.
"Алексей Лихачев и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Лихачев рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых для безопасной эксплуатации ЗАЭС, включая ее водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСКалининград
 
 
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