https://ria.ru/20230623/zaes-1880020468.html
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:04
2023-06-23T15:04
2023-06-23T15:06
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420258_0:108:3196:1906_1920x0_80_0_0_8990921b11836997cbea22f28f59574f.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые главой МАГАТЭ в Совбезе ООН, сообщила российская атомная госкорпорация в Telegram-канале."В центре обсуждения были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые Рафаэлем Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая. Гендиректор МАГАТЭ рассказал, как он видит дальнейшие действия агентства в связи со сформулированными им тезисами на этот счет", - говорится в сообщении.Встреча делегаций России и МАГАТЭ прошла в пятницу в Калининграде."Алексей Лихачев и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры", - говорится в сообщении.Лихачев рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых для безопасной эксплуатации ЗАЭС, включая ее водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС.
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420258_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_b4ffc45a959569ad61df69c23cb39cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, калининград
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Калининград
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС
Лихачев и Гросси обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС