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Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС

Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023

Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:04

2023-06-23T15:04

2023-06-23T15:06

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

калининград

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые главой МАГАТЭ в Совбезе ООН, сообщила российская атомная госкорпорация в Telegram-канале."В центре обсуждения были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые Рафаэлем Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая. Гендиректор МАГАТЭ рассказал, как он видит дальнейшие действия агентства в связи со сформулированными им тезисами на этот счет", - говорится в сообщении.Встреча делегаций России и МАГАТЭ прошла в пятницу в Калининграде."Алексей Лихачев и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры", - говорится в сообщении.Лихачев рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых для безопасной эксплуатации ЗАЭС, включая ее водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС.

калининград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, калининград