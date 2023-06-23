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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прогремели в Хмельницкой области, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T03:28

2023-06-23T03:28

2023-06-23T03:28

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкая область

украина

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области, передает украинское агентство УНИАН. "Взрывы в области подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации ", - говорится в сообщении агентства в телеграм-канале. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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в мире, хмельницкая область, украина