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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:28 23.06.2023
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 23.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прогремели в Хмельницкой области, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:28
2023-06-23T03:28
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области, передает украинское агентство УНИАН. "Взрывы в области подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации ", - говорится в сообщении агентства в телеграм-канале. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

УНИАН: в Хмельницкой области прогремели взрывы

© фото очевидцаДым от взрыва в Хмельницком, Украина
Дым от взрыва в Хмельницком, Украина
© фото очевидца
Дым от взрыва в Хмельницком, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области, передает украинское агентство УНИАН.
"Взрывы в области подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации ", - говорится в сообщении агентства в телеграм-канале.
На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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