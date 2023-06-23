https://ria.ru/20230623/vyzov-1879946826.html

Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов

Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов - РИА Новости, 23.06.2023

Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов

Россия справилась с информационной войной, это был самый главный вызов для учебного года, который прошел во время проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:40

2023-06-23T10:40

2023-06-23T12:12

специальная военная операция на украине

россия

сергей кравцов

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879918002_18:0:822:452_1920x0_80_0_0_b3ea66089a459bbfd2f8af325d5d3989.png

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия справилась с информационной войной, это был самый главный вызов для учебного года, который прошел во время проведения специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Вообще, хочу сказать, что самый главный вызов, с которым мы столкнулись, это та информационная война, которая была объявлена нам со стороны руководителей стран коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки, направленная на дестабилизацию ситуации, эта фейковая война, которая была развязана и в которой мы сейчас побеждаем, и которая еще раз убедила нас в том, что нужно заниматься и воспитанием историей, объективно рассказывая детям правду. Наверное, это самый главный был вызов, с которым мы справились", - сказал Кравцов. По его словам, немалую роль в борьбе с информационной войной сыграли учителя, которые начиная со специальной военной операции, рассказывали правду своим школьникам и всегда были рядом с детьми. Министр также подчеркнул, что санкции не повлияли ни на строительство школ, ни на капремонт, они наоборот сделали Россию сильнее. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей кравцов, образование - общество