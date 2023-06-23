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Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:40 23.06.2023 (обновлено: 12:12 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/vyzov-1879946826.html
Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов
Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов - РИА Новости, 23.06.2023
Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов
Россия справилась с информационной войной, это был самый главный вызов для учебного года, который прошел во время проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:40
2023-06-23T12:12
специальная военная операция на украине
россия
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия справилась с информационной войной, это был самый главный вызов для учебного года, который прошел во время проведения специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Вообще, хочу сказать, что самый главный вызов, с которым мы столкнулись, это та информационная война, которая была объявлена нам со стороны руководителей стран коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки, направленная на дестабилизацию ситуации, эта фейковая война, которая была развязана и в которой мы сейчас побеждаем, и которая еще раз убедила нас в том, что нужно заниматься и воспитанием историей, объективно рассказывая детям правду. Наверное, это самый главный был вызов, с которым мы справились", - сказал Кравцов. По его словам, немалую роль в борьбе с информационной войной сыграли учителя, которые начиная со специальной военной операции, рассказывали правду своим школьникам и всегда были рядом с детьми. Министр также подчеркнул, что санкции не повлияли ни на строительство школ, ни на капремонт, они наоборот сделали Россию сильнее. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
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россия, сергей кравцов, образование - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество
Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов

Кравцов назвал информационную войну самым главным вызовом, с которым Россия справилась

© Фото : РИА НовостиМинистр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : РИА Новости
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия справилась с информационной войной, это был самый главный вызов для учебного года, который прошел во время проведения специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
«
"Вообще, хочу сказать, что самый главный вызов, с которым мы столкнулись, это та информационная война, которая была объявлена нам со стороны руководителей стран коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки, направленная на дестабилизацию ситуации, эта фейковая война, которая была развязана и в которой мы сейчас побеждаем, и которая еще раз убедила нас в том, что нужно заниматься и воспитанием историей, объективно рассказывая детям правду. Наверное, это самый главный был вызов, с которым мы справились", - сказал Кравцов.
По его словам, немалую роль в борьбе с информационной войной сыграли учителя, которые начиная со специальной военной операции, рассказывали правду своим школьникам и всегда были рядом с детьми.
Министр также подчеркнул, что санкции не повлияли ни на строительство школ, ни на капремонт, они наоборот сделали Россию сильнее.
Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>
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