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Выставку-пристройство животных из приютов на ВДНХ перенесли в помещение - РИА Новости, 23.06.2023
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14:39 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/vystavka-pristroystvo-1880015166.html
Выставку-пристройство животных из приютов на ВДНХ перенесли в помещение
Выставку-пристройство животных из приютов на ВДНХ перенесли в помещение - РИА Новости, 23.06.2023
Выставку-пристройство животных из приютов на ВДНХ перенесли в помещение
Выставку-пристройство животных из московских приютов на ВДНХ перенесли из-за ухудшения погодных условий, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:39
2023-06-23T14:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
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общество
животные
бездомные животные
домашние животные
благотворительность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выставку-пристройство животных из московских приютов на ВДНХ перенесли из-за ухудшения погодных условий, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее сообщалось, что фестиваль-пристройство животных из московских приютов пройдет на ВДНХ 24 июня. "Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ переносится из-за изменившихся погодных условий. Приняли решение перенести мероприятие, чтобы не рисковать здоровьем собак и кошек. Завтра они останутся в приюте, но будут рады каждому, кто приедет к ним в гости", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом необходимо ознакомиться с графиком работы на официальных сайтах учреждений и не забыть взять с собой паспорт.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность, вднх, ввц
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Животные, бездомные животные, домашние животные, Благотворительность, ВДНХ, ВВЦ

Выставку-пристройство животных из приютов на ВДНХ перенесли в помещение

© РИА Новости / Константин Михальчевский Бездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Бездомная собака
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выставку-пристройство животных из московских приютов на ВДНХ перенесли из-за ухудшения погодных условий, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что фестиваль-пристройство животных из московских приютов пройдет на ВДНХ 24 июня.
"Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ переносится из-за изменившихся погодных условий. Приняли решение перенести мероприятие, чтобы не рисковать здоровьем собак и кошек. Завтра они останутся в приюте, но будут рады каждому, кто приедет к ним в гости", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом необходимо ознакомиться с графиком работы на официальных сайтах учреждений и не забыть взять с собой паспорт.
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