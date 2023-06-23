https://ria.ru/20230623/vystavka-pristroystvo-1880015166.html

Выставку-пристройство животных из приютов на ВДНХ перенесли в помещение

Выставку-пристройство животных из приютов на ВДНХ перенесли в помещение - РИА Новости, 23.06.2023

Выставку-пристройство животных из приютов на ВДНХ перенесли в помещение

Выставку-пристройство животных из московских приютов на ВДНХ перенесли из-за ухудшения погодных условий, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:39

2023-06-23T14:39

2023-06-23T14:39

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выставку-пристройство животных из московских приютов на ВДНХ перенесли из-за ухудшения погодных условий, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее сообщалось, что фестиваль-пристройство животных из московских приютов пройдет на ВДНХ 24 июня. "Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ переносится из-за изменившихся погодных условий. Приняли решение перенести мероприятие, чтобы не рисковать здоровьем собак и кошек. Завтра они останутся в приюте, но будут рады каждому, кто приедет к ним в гости", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом необходимо ознакомиться с графиком работы на официальных сайтах учреждений и не забыть взять с собой паспорт.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность, вднх, ввц