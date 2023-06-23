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МЧС на Камчатке рекомендует воздержаться от восхождений на пять вулканов - РИА Новости, 23.06.2023
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06:54 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/vulkany-1879906207.html
МЧС на Камчатке рекомендует воздержаться от восхождений на пять вулканов
МЧС на Камчатке рекомендует воздержаться от восхождений на пять вулканов - РИА Новости, 23.06.2023
МЧС на Камчатке рекомендует воздержаться от восхождений на пять вулканов
Управление МЧС России по Камчатскому краю просит жителей и гостей полуострова воздержаться от восхождений на пять действующих вулканов: Ключевской, Шивелуч,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:54
2023-06-23T06:54
происшествия
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Управление МЧС России по Камчатскому краю просит жителей и гостей полуострова воздержаться от восхождений на пять действующих вулканов: Ключевской, Шивелуч, Безымянный, Карымский и Мутновский, сообщила пресс-служба ведомства. "Согласно заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае, вулкан Мутновский в настоящее время находится в состоянии сейсмической активизации, что повышает вероятность опасных экзогенных процессов (оползни, обвалы). По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, усилилась активность вулканов Ключевского и Карымского. Вулканы Шивелуч и Безымянный сохраняют свою активность", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют не приближаться к вулканам менее чем на 25 километров. В любой момент могут произойти выбросы пепла, который представляет опасность для человека и воздушных судов. Ранее сегодня руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина рассказала РИА Новости, что в ночь на 23 июня началось извержение самого высокого действующего вулкана Камчатки - Ключевской сопки, высота которой составляет 4850 метров над уровнем моря. В кластере гиганта зафиксирована стромболианская активность - фонтанирование лавы, которое дает свечение в темное время суток. Также зарегистрировано вулканическое дрожание и яркая термальная аномалия.
https://ria.ru/20230623/vulkan-1879899728.html
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происшествия, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС на Камчатке рекомендует воздержаться от восхождений на пять вулканов

МЧС на Камчатке рекомендует воздержаться от восхождений на пять действующих вулканов

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Управление МЧС России по Камчатскому краю просит жителей и гостей полуострова воздержаться от восхождений на пять действующих вулканов: Ключевской, Шивелуч, Безымянный, Карымский и Мутновский, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Согласно заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае, вулкан Мутновский в настоящее время находится в состоянии сейсмической активизации, что повышает вероятность опасных экзогенных процессов (оползни, обвалы). По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, усилилась активность вулканов Ключевского и Карымского. Вулканы Шивелуч и Безымянный сохраняют свою активность", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют не приближаться к вулканам менее чем на 25 километров. В любой момент могут произойти выбросы пепла, который представляет опасность для человека и воздушных судов.
Ранее сегодня руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина рассказала РИА Новости, что в ночь на 23 июня началось извержение самого высокого действующего вулкана Камчатки - Ключевской сопки, высота которой составляет 4850 метров над уровнем моря. В кластере гиганта зафиксирована стромболианская активность - фонтанирование лавы, которое дает свечение в темное время суток. Также зарегистрировано вулканическое дрожание и яркая термальная аномалия.
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки
02:26
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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