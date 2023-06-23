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Небензя рассказал о "запорожской мясорубке", в которую попали ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 23.06.2023 (обновлено: 21:05 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/vsu-1880087235.html
Небензя рассказал о "запорожской мясорубке", в которую попали ВСУ
Небензя рассказал о "запорожской мясорубке", в которую попали ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
Небензя рассказал о "запорожской мясорубке", в которую попали ВСУ
Киев почти месяц проводит самоубийственное наступление в Запорожской области, которое оборачивается для ВСУ огромными потерями, заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:56
2023-06-23T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
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ООН, 23 июн — РИА Новости. Киев почти месяц проводит самоубийственное наступление в Запорожской области, которое оборачивается для ВСУ огромными потерями, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в Совете Безопасности всемирной организации.&quot;Подгоняемые западными спонсорами, перед которыми Украине надо отчитаться об эффективности своих усилий по использованию поставленных вооружений и боеприпасов, Вооруженные силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции&quot;, — сказал дипломат.По его словам, начавшееся наступление стоит ВСУ жизней десятков тысяч мобилизованных и нескольких сотен единиц бронетехники. В украинском обществе его называют "запорожской мясорубкой" — по аналогии с "бахмутской мясорубкой" (операцией по освобождению Артемовска. — Прим. ред.).Небензя напомнил, что во время боев за Артемовск Киев на протяжении нескольких месяцев отправлял солдат на верную смерть, чтобы доказать западным поставщикам оружия, что Украина "может победить Россию". Доказать удалось только обратное, о чем президент страны Владимир Зеленский и его окружение пытаются не вспоминать.Дипломат отметил, что сейчас перед украинскими властями стоит задача: как из полного фиаско и разгрома, которыми обернулось наступление, сделать победу."Решать эту задачу вместе с ними силятся в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, где об Украине как таковой и ее интересах никогда не думали. Сегодня на фоне происходящего еще более очевидно, что эта страна интересует их лишь как инструмент ослабления или хотя бы сдерживания России", — заявил Небензя.По этой причине Запад не позволит Киеву вести разговор о мире, пока "украинцы не закончатся", резюмировал постпред России при ООН.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230623/vsu-1880032723.html
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в мире, украина, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, НАТО, Киев
Небензя рассказал о "запорожской мясорубке", в которую попали ВСУ

Небензя: ВСУ почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление в Запорожской области

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военные медики несут раненого военнослужащего, доставленного с передовой
Украинские военные медики несут раненого военнослужащего, доставленного с передовой - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военные медики несут раненого военнослужащего, доставленного с передовой. Архивное фото
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ООН, 23 июн — РИА Новости. Киев почти месяц проводит самоубийственное наступление в Запорожской области, которое оборачивается для ВСУ огромными потерями, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в Совете Безопасности всемирной организации.
«

"Подгоняемые западными спонсорами, перед которыми Украине надо отчитаться об эффективности своих усилий по использованию поставленных вооружений и боеприпасов, Вооруженные силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции", — сказал дипломат.

По его словам, начавшееся наступление стоит ВСУ жизней десятков тысяч мобилизованных и нескольких сотен единиц бронетехники. В украинском обществе его называют "запорожской мясорубкой" — по аналогии с "бахмутской мясорубкой" (операцией по освобождению Артемовска. — Прим. ред.).
Небензя напомнил, что во время боев за Артемовск Киев на протяжении нескольких месяцев отправлял солдат на верную смерть, чтобы доказать западным поставщикам оружия, что Украина "может победить Россию". Доказать удалось только обратное, о чем президент страны Владимир Зеленский и его окружение пытаются не вспоминать.
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Дипломат отметил, что сейчас перед украинскими властями стоит задача: как из полного фиаско и разгрома, которыми обернулось наступление, сделать победу.
«
"Решать эту задачу вместе с ними силятся в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, где об Украине как таковой и ее интересах никогда не думали. Сегодня на фоне происходящего еще более очевидно, что эта страна интересует их лишь как инструмент ослабления или хотя бы сдерживания России", — заявил Небензя.
По этой причине Запад не позволит Киеву вести разговор о мире, пока "украинцы не закончатся", резюмировал постпред России при ООН.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинНАТОКиев
 
 
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