Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки
Украинский генерал Сырский утверждает, что ВСУ держат в резерве танки Challenger 2
Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью британской газете Guardian, что Киев держит в резерве предоставленные Лондоном танки Challenger 2.
"Сырский заявил, что благодарен Британии за поддержку. Танки Challenger 2, предоставленные Соединенным Королевством, использовались при обучении, но находятся в резерве", - говорится в сообщении газеты. На вопрос, большой ли это резерв, Сырский ответил, что это тайна.
После начала спецоперации европейские и американские союзники Киева запустили программу военной помощи Украине. В январе-феврале 2023 года окончательно сформировалась так называемая "танковая коалиция", в которую вошли Германия, Польша, Португалия, Финляндия, Испания, Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, а также Великобритания (с танками Challenger 2) и США (с танками Abrams). Поставленную от стран НАТО технику Киев использует в ходе наступления на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, начавшемся 4 июня.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры подбитых ВС РФ немецких танков Leopard 2 тогда вызвали резонанс, в том числе, в западном медиапространстве.
В минувший четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
О новых поставках западной военной техники Киеву, в том числе истребителей F-16, Путин сказал: Leopard "горят, так же будут гореть и F-16", а танки и другая бронетехника "горит за милую душу".