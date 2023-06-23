https://ria.ru/20230623/vsu-1880046638.html

Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки

Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки - РИА Новости, 23.06.2023

Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью британской газете Guardian, что Киев держит в резерве предоставленные Лондоном... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:43

2023-06-23T16:43

2023-06-23T16:43

специальная военная операция на украине

украина

в мире

александр сырский

вооруженные силы украины

великобритания

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью британской газете Guardian, что Киев держит в резерве предоставленные Лондоном танки Challenger 2. "Сырский заявил, что благодарен Британии за поддержку. Танки Challenger 2, предоставленные Соединенным Королевством, использовались при обучении, но находятся в резерве", - говорится в сообщении газеты. На вопрос, большой ли это резерв, Сырский ответил, что это тайна. После начала спецоперации европейские и американские союзники Киева запустили программу военной помощи Украине. В январе-феврале 2023 года окончательно сформировалась так называемая "танковая коалиция", в которую вошли Германия, Польша, Португалия, Финляндия, Испания, Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, а также Великобритания (с танками Challenger 2) и США (с танками Abrams). Поставленную от стран НАТО технику Киев использует в ходе наступления на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, начавшемся 4 июня. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры подбитых ВС РФ немецких танков Leopard 2 тогда вызвали резонанс, в том числе, в западном медиапространстве. В минувший четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО. О новых поставках западной военной техники Киеву, в том числе истребителей F-16, Путин сказал: Leopard "горят, так же будут гореть и F-16", а танки и другая бронетехника "горит за милую душу".

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, александр сырский, вооруженные силы украины, великобритания, ситуация в днр и лнр