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Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/vsu-1880046638.html
Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки
Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки - РИА Новости, 23.06.2023
Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью британской газете Guardian, что Киев держит в резерве предоставленные Лондоном... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:43
2023-06-23T16:43
специальная военная операция на украине
украина
в мире
александр сырский
вооруженные силы украины
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью британской газете Guardian, что Киев держит в резерве предоставленные Лондоном танки Challenger 2. "Сырский заявил, что благодарен Британии за поддержку. Танки Challenger 2, предоставленные Соединенным Королевством, использовались при обучении, но находятся в резерве", - говорится в сообщении газеты. На вопрос, большой ли это резерв, Сырский ответил, что это тайна. После начала спецоперации европейские и американские союзники Киева запустили программу военной помощи Украине. В январе-феврале 2023 года окончательно сформировалась так называемая "танковая коалиция", в которую вошли Германия, Польша, Португалия, Финляндия, Испания, Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, а также Великобритания (с танками Challenger 2) и США (с танками Abrams). Поставленную от стран НАТО технику Киев использует в ходе наступления на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, начавшемся 4 июня. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры подбитых ВС РФ немецких танков Leopard 2 тогда вызвали резонанс, в том числе, в западном медиапространстве. В минувший четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО. О новых поставках западной военной техники Киеву, в том числе истребителей F-16, Путин сказал: Leopard "горят, так же будут гореть и F-16", а танки и другая бронетехника "горит за милую душу".
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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украина, в мире, александр сырский, вооруженные силы украины, великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки

Украинский генерал Сырский утверждает, что ВСУ держат в резерве танки Challenger 2

CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder / Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder /
Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью британской газете Guardian, что Киев держит в резерве предоставленные Лондоном танки Challenger 2.
"Сырский заявил, что благодарен Британии за поддержку. Танки Challenger 2, предоставленные Соединенным Королевством, использовались при обучении, но находятся в резерве", - говорится в сообщении газеты. На вопрос, большой ли это резерв, Сырский ответил, что это тайна.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
После начала спецоперации европейские и американские союзники Киева запустили программу военной помощи Украине. В январе-феврале 2023 года окончательно сформировалась так называемая "танковая коалиция", в которую вошли Германия, Польша, Португалия, Финляндия, Испания, Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, а также Великобритания (с танками Challenger 2) и США (с танками Abrams). Поставленную от стран НАТО технику Киев использует в ходе наступления на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, начавшемся 4 июня.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры подбитых ВС РФ немецких танков Leopard 2 тогда вызвали резонанс, в том числе, в западном медиапространстве.
В минувший четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
О новых поставках западной военной техники Киеву, в том числе истребителей F-16, Путин сказал: Leopard "горят, так же будут гореть и F-16", а танки и другая бронетехника "горит за милую душу".
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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