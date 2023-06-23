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Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 23.06.2023 (обновлено: 16:10 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/vsu-1880032723.html
Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть
Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть - РИА Новости, 23.06.2023
Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть
Российские войска выстраивают прочную оборону и предугадывают действия ВСУ, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:47
2023-06-23T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска выстраивают прочную оборону и предугадывают действия ВСУ, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете Guardian."Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть", — отметил он.По словам генерала, российские военные пытаются перехватить инициативу, и их "нельзя недооценивать". В целом ситуация на передовой для украинской армии сложилась тяжелая, добавил Сырский.Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. При этом, как признался глава киевского режима Владимир Зеленский, контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, пока его страна уговаривала западных партнеров предоставить необходимое вооружение, Россия построила укрепления, создала линии обороны с глубокими окопами и системы минных полей. Как подчеркивал Владимир Путин, сейчас ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта. Он также указал, что Запад собирается поставить противнику дополнительную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".
https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1879988942.html
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880035950.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Подоляк
Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть

Украинский генерал Сырский признал, что российскую линию обороны сложно преодолеть

© AP Photo / Vadim GhirdaКомандующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска выстраивают прочную оборону и предугадывают действия ВСУ, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете Guardian.
"Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины
Вчера, 12:59
По словам генерала, российские военные пытаются перехватить инициативу, и их "нельзя недооценивать".
В целом ситуация на передовой для украинской армии сложилась тяжелая, добавил Сырский.
Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. При этом, как признался глава киевского режима Владимир Зеленский, контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Запад признал, что контрнаступление Киева не принесло прорыва, пишут СМИ
Вчера, 15:58
Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, пока его страна уговаривала западных партнеров предоставить необходимое вооружение, Россия построила укрепления, создала линии обороны с глубокими окопами и системы минных полей.
Как подчеркивал Владимир Путин, сейчас ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта. Он также указал, что Запад собирается поставить противнику дополнительную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил Подоляк
 
 
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