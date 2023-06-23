https://ria.ru/20230623/vsu-1880032723.html

Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть

Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть - РИА Новости, 23.06.2023

Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть

Российские войска выстраивают прочную оборону и предугадывают действия ВСУ, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:47

2023-06-23T15:47

2023-06-23T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска выстраивают прочную оборону и предугадывают действия ВСУ, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете Guardian."Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть", — отметил он.По словам генерала, российские военные пытаются перехватить инициативу, и их "нельзя недооценивать". В целом ситуация на передовой для украинской армии сложилась тяжелая, добавил Сырский.Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. При этом, как признался глава киевского режима Владимир Зеленский, контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, пока его страна уговаривала западных партнеров предоставить необходимое вооружение, Россия построила укрепления, создала линии обороны с глубокими окопами и системы минных полей. Как подчеркивал Владимир Путин, сейчас ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта. Он также указал, что Запад собирается поставить противнику дополнительную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".

https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1879988942.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1880035950.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк