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ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом, заявил Рогов
ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом, заявил Рогов - РИА Новости, 23.06.2023
ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом, заявил Рогов
Украинские войска понесли большие потери при попытке нового штурма первой линии обороны южнее города Орехов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:36
2023-06-23T12:36
2023-06-23T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери при попытке нового штурма первой линии обороны южнее города Орехов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью украинские боевики предприняли попытку третьего штурма нашей первой линии обороны на ореховском направлении. Шли ожесточенные бои. Противник понес большие потери техники и живой силы", - сказал Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом, заявил Рогов
Рогов: ВСУ понесли большие потери при попытке штурма первой линии обороны южнее Орехова