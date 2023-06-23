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ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом, заявил Рогов

ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом, заявил Рогов - РИА Новости, 23.06.2023

ВСУ понесли большие потери при попытке штурма под Ореховом, заявил Рогов

Украинские войска понесли большие потери при попытке нового штурма первой линии обороны южнее города Орехов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:36

2023-06-23T12:36

2023-06-23T12:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери при попытке нового штурма первой линии обороны южнее города Орехов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью украинские боевики предприняли попытку третьего штурма нашей первой линии обороны на ореховском направлении. Шли ожесточенные бои. Противник понес большие потери техники и живой силы", - сказал Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр