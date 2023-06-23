https://ria.ru/20230623/vstrecha-1880063704.html

Эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии провели встречу в Каире

Эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии провели встречу в Каире - РИА Новости, 23.06.2023

Эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии провели встречу в Каире

Эксперты МИД и министерств обороны из РФ, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочую встречу в Каире для обсуждения снижения стратегических рисков и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:38

2023-06-23T17:38

2023-06-23T17:55

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Эксперты МИД и министерств обороны из РФ, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочую встречу в Каире для обсуждения снижения стратегических рисков и ядерных доктрин, сообщил в пятницу госдепартамент США."Организованная США рабочая встреча экспертов из министерств иностранных дел и министерств обороны КНР, Франции, Российской Федерации и Великобритании прошла в Каире 13 -14 июня, обсуждалось снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политика в этой сфере", - сообщили в госдепе. В ведомстве напомнили, что США сейчас являются председателем "диалога пяти стран-обладателей ядерного оружия в рамках продолжающегося обмена мнениями в контексте Договора о нераспространении"."Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и включение представителей оборонных ведомств в тематические обсуждения", - говорится в сообщении госдепа, который планирует продолжить "оказывать содействие диалогу между экспертами в атомной сфере из пяти перечисленных стран".

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, китай, государственный департамент сша