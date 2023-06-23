https://ria.ru/20230623/vstrecha-1880063704.html
Эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии провели встречу в Каире
Эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии провели встречу в Каире - РИА Новости, 23.06.2023
Эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии провели встречу в Каире
Эксперты МИД и министерств обороны из РФ, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочую встречу в Каире для обсуждения снижения стратегических рисков и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:38
2023-06-23T17:38
2023-06-23T17:55
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Эксперты МИД и министерств обороны из РФ, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочую встречу в Каире для обсуждения снижения стратегических рисков и ядерных доктрин, сообщил в пятницу госдепартамент США."Организованная США рабочая встреча экспертов из министерств иностранных дел и министерств обороны КНР, Франции, Российской Федерации и Великобритании прошла в Каире 13 -14 июня, обсуждалось снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политика в этой сфере", - сообщили в госдепе. В ведомстве напомнили, что США сейчас являются председателем "диалога пяти стран-обладателей ядерного оружия в рамках продолжающегося обмена мнениями в контексте Договора о нераспространении"."Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и включение представителей оборонных ведомств в тематические обсуждения", - говорится в сообщении госдепа, который планирует продолжить "оказывать содействие диалогу между экспертами в атомной сфере из пяти перечисленных стран".
https://ria.ru/20230621/bayden-1879684954.html
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в мире, россия, сша, китай, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Китай, Государственный департамент США
Эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии провели встречу в Каире
Госдеп: эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Великобритании провели встречу в Каире
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Эксперты МИД и министерств обороны из РФ, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочую встречу в Каире для обсуждения снижения стратегических рисков и ядерных доктрин, сообщил в пятницу госдепартамент США.
"Организованная США рабочая встреча экспертов из министерств иностранных дел и министерств обороны КНР, Франции, Российской Федерации и Великобритании прошла в Каире 13 -14 июня, обсуждалось снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политика в этой сфере", - сообщили в госдепе. В ведомстве напомнили, что США сейчас являются председателем "диалога пяти стран-обладателей ядерного оружия в рамках продолжающегося обмена мнениями в контексте Договора о нераспространении".
"Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и включение представителей оборонных ведомств в тематические обсуждения", - говорится в сообщении госдепа, который планирует продолжить "оказывать содействие диалогу между экспертами в атомной сфере из пяти перечисленных стран".
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