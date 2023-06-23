https://ria.ru/20230623/vpn-1879905200.html

В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств

В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств - РИА Новости, 23.06.2023

В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств

Нестабильная работа компьютера или телефона может свидетельствовать о том, что к устройству через VPN получили доступ другие люди, при этом украсть данные через РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T06:10

2023-06-23T06:10

2023-06-23T06:57

общество

технологии

сергей кузьменко

роскачество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Нестабильная работа компьютера или телефона может свидетельствовать о том, что к устройству через VPN получили доступ другие люди, при этом украсть данные через него возможно так же, как и через другие сервисы, рассказали РИА Новости в Роскачестве.Там заявили, что обычному пользователю довольно сложно определить, что по VPN на смартфон вклинились третьи лица, но это можно понять "по общим аномалиям в работе гаджета" — если он стал медленно работать, перегреваться и виснуть."Кража данных через VPN-сервисы возможна настолько, насколько это допустимо и через другие ресурсы и приложения. Как минимум, недобросовестные разработчики, отслеживая трафик, могут продавать ваши данные в целях коммерции. Вы это поймете, когда начнете видеть таргетированную рекламу", — пояснил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Среди признаков вторжения в компьютер эксперты выделяют следующие пункты: на рабочем столе или в папке "Мой компьютер" появились новые файлы или, наоборот, исчезли важные папки и файлы, компьютер работает нестабильно, сам перезагружается, замедляется или выключается без причины. Самый же опасный признак — когда все медиафайлы и документы на компьютере зашифровались и приобрели нечитаемый вид."В первых двух случаях на время диагностики нужно отключить компьютер от интернета, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение и потенциальную утечку данных. Далее запустить антивирусное программное обеспечение и пересмотреть список установленных программ, удаляя любые ненужные или подозрительные приложения. После этого — подключиться к интернету и проверить систему на наличие обновлений. Изменить пароли для своих учетных записей", — порекомендовали в Роскачестве.Там также подчеркнули, что если пользователь столкнулся с шифрованием файлов на компьютере, то есть призрачный шанс, что антивирус знаком с типом шифрования зловреда и программа поможет."Но как показывает практика, понадобится переустановка ОС с нуля. Файлы спасет только регулярное резервное копирование на сторонние носители или в облачные хранилища", — заключили в организации.Эксперты напомнили, что программы VPN нужно выбирать обдуманно и устанавливать только проверенные, желательно платные версии.

https://ria.ru/20221011/vpn-1823114396.html

https://ria.ru/20220719/kabel-1803460018.html

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общество, технологии, сергей кузьменко, роскачество