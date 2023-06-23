Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 23.06.2023 (обновлено: 06:57 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/vpn-1879905200.html
В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств
В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств - РИА Новости, 23.06.2023
В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств
Нестабильная работа компьютера или телефона может свидетельствовать о том, что к устройству через VPN получили доступ другие люди, при этом украсть данные через РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:10
2023-06-23T06:57
общество
технологии
сергей кузьменко
роскачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862235185_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_fecde1c99f59d4af9bf23cee4c6f34e0.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Нестабильная работа компьютера или телефона может свидетельствовать о том, что к устройству через VPN получили доступ другие люди, при этом украсть данные через него возможно так же, как и через другие сервисы, рассказали РИА Новости в Роскачестве.Там заявили, что обычному пользователю довольно сложно определить, что по VPN на смартфон вклинились третьи лица, но это можно понять "по общим аномалиям в работе гаджета" — если он стал медленно работать, перегреваться и виснуть."Кража данных через VPN-сервисы возможна настолько, насколько это допустимо и через другие ресурсы и приложения. Как минимум, недобросовестные разработчики, отслеживая трафик, могут продавать ваши данные в целях коммерции. Вы это поймете, когда начнете видеть таргетированную рекламу", — пояснил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Среди признаков вторжения в компьютер эксперты выделяют следующие пункты: на рабочем столе или в папке "Мой компьютер" появились новые файлы или, наоборот, исчезли важные папки и файлы, компьютер работает нестабильно, сам перезагружается, замедляется или выключается без причины. Самый же опасный признак — когда все медиафайлы и документы на компьютере зашифровались и приобрели нечитаемый вид.&quot;В первых двух случаях на время диагностики нужно отключить компьютер от интернета, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение и потенциальную утечку данных. Далее запустить антивирусное программное обеспечение и пересмотреть список установленных программ, удаляя любые ненужные или подозрительные приложения. После этого — подключиться к интернету и проверить систему на наличие обновлений. Изменить пароли для своих учетных записей&quot;, — порекомендовали в Роскачестве.Там также подчеркнули, что если пользователь столкнулся с шифрованием файлов на компьютере, то есть призрачный шанс, что антивирус знаком с типом шифрования зловреда и программа поможет."Но как показывает практика, понадобится переустановка ОС с нуля. Файлы спасет только регулярное резервное копирование на сторонние носители или в облачные хранилища", — заключили в организации.Эксперты напомнили, что программы VPN нужно выбирать обдуманно и устанавливать только проверенные, желательно платные версии.
https://ria.ru/20221011/vpn-1823114396.html
https://ria.ru/20220719/kabel-1803460018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862235185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c9251df7e29ad9c0656427889b166ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, сергей кузьменко, роскачество
Общество, Технологии, Сергей Кузьменко, Роскачество
В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств

Роскачество: нестабильная работа компьютера или телефона может быть признаком взлома VPN

© iStock.com / fizkesРазочарованная девушка
Разочарованная девушка - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© iStock.com / fizkes
Разочарованная девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Нестабильная работа компьютера или телефона может свидетельствовать о том, что к устройству через VPN получили доступ другие люди, при этом украсть данные через него возможно так же, как и через другие сервисы, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Там заявили, что обычному пользователю довольно сложно определить, что по VPN на смартфон вклинились третьи лица, но это можно понять "по общим аномалиям в работе гаджета" — если он стал медленно работать, перегреваться и виснуть.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
РКН рассказал о контроле над работой VPN-сервисов в России
11 октября 2022, 14:20
"Кража данных через VPN-сервисы возможна настолько, насколько это допустимо и через другие ресурсы и приложения. Как минимум, недобросовестные разработчики, отслеживая трафик, могут продавать ваши данные в целях коммерции. Вы это поймете, когда начнете видеть таргетированную рекламу", — пояснил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Среди признаков вторжения в компьютер эксперты выделяют следующие пункты: на рабочем столе или в папке "Мой компьютер" появились новые файлы или, наоборот, исчезли важные папки и файлы, компьютер работает нестабильно, сам перезагружается, замедляется или выключается без причины. Самый же опасный признак — когда все медиафайлы и документы на компьютере зашифровались и приобрели нечитаемый вид.
«

"В первых двух случаях на время диагностики нужно отключить компьютер от интернета, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение и потенциальную утечку данных. Далее запустить антивирусное программное обеспечение и пересмотреть список установленных программ, удаляя любые ненужные или подозрительные приложения. После этого — подключиться к интернету и проверить систему на наличие обновлений. Изменить пароли для своих учетных записей", — порекомендовали в Роскачестве.

Там также подчеркнули, что если пользователь столкнулся с шифрованием файлов на компьютере, то есть призрачный шанс, что антивирус знаком с типом шифрования зловреда и программа поможет.
"Но как показывает практика, понадобится переустановка ОС с нуля. Файлы спасет только регулярное резервное копирование на сторонние носители или в облачные хранилища", — заключили в организации.
Эксперты напомнили, что программы VPN нужно выбирать обдуманно и устанавливать только проверенные, желательно платные версии.
Девушка переносит информацию с компьютера - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Хакеры способны воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны"
19 июля 2022, 14:29
 
ОбществоТехнологииСергей КузьменкоРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала