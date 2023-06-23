https://ria.ru/20230623/vosstanie-1879905688.html
В "Геоскане" заявили о невозможности восстания беспилотников
В "Геоскане" заявили о невозможности восстания беспилотников - РИА Новости, 23.06.2023
В "Геоскане" заявили о невозможности восстания беспилотников
Искусственный интеллект беспилотников не способен "восстать" против человека самостоятельно, он не обладает способностью осознавать происходящее - только... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:22
2023-06-23T06:22
2023-06-23T06:22
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект беспилотников не способен "восстать" против человека самостоятельно, он не обладает способностью осознавать происходящее - только "думать" в пределах задания, рассказал в интервью РИА Новости основатель, глава крупнейшего производства БПЛА в России компании "Геоскан" Алексей Семенов. "Беспилотники не могут восстать - это интеллект не осознающий. Есть понятие "думать", есть понятие "осознавать", это не одно и то же. Искусственный интеллект ничего не осознает, он не понимает, вообще ничего не понимает", - заверил Семенов. По его словам, "беспилотники работают по программе, и опасны они ровно в тех пределах, в которых опасен тот человек, который писал программу". "То есть если ничего плохого или глупого не написано, проблем не будет. Бояться надо на самом деле не беспилотников, а их создателей", - отметил специалист. "Беспилотники нарабатывают огромные объемы данных, которые нужны искусственному интеллекту. Можно сказать, что это глаза искусственного интеллекта. И, конечно, искусственный интеллект уже начинает применяться и в самих беспилотниках. Будет ли он принимать какие-то важные решения, или он будет думать только для того, чтобы лучше летать или избегать столкновений, это пока не понятно. Думающий беспилотник, это, конечно, звучит пугающе", - заключил он.
https://ria.ru/20230623/bespilotnik-1879904286.html
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технологии, россия, общество, беспилотники
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В "Геоскане" заявили о невозможности восстания беспилотников
Глава "Геоскана": восстания беспилотников не будет, их интеллект не умеет "осознавать"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект беспилотников не способен "восстать" против человека самостоятельно, он не обладает способностью осознавать происходящее - только "думать" в пределах задания, рассказал в интервью РИА Новости основатель, глава крупнейшего производства БПЛА в России компании "Геоскан" Алексей Семенов.
«
"Беспилотники не могут восстать - это интеллект не осознающий. Есть понятие "думать", есть понятие "осознавать", это не одно и то же. Искусственный интеллект ничего не осознает, он не понимает, вообще ничего не понимает", - заверил Семенов.
По его словам, "беспилотники работают по программе, и опасны они ровно в тех пределах, в которых опасен тот человек, который писал программу".
"То есть если ничего плохого или глупого не написано, проблем не будет. Бояться надо на самом деле не беспилотников, а их создателей", - отметил специалист.
"Беспилотники нарабатывают огромные объемы данных, которые нужны искусственному интеллекту. Можно сказать, что это глаза искусственного интеллекта. И, конечно, искусственный интеллект уже начинает применяться и в самих беспилотниках. Будет ли он принимать какие-то важные решения, или он будет думать только для того, чтобы лучше летать или избегать столкновений, это пока не понятно. Думающий беспилотник, это, конечно, звучит пугающе", - заключил он.
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