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Советники директоров по воспитанию завершили обучение в РГПУ Герцена

Советники директоров по воспитанию завершили обучение в РГПУ Герцена - РИА Новости, 23.06.2023

Советники директоров по воспитанию завершили обучение в РГПУ Герцена

С 19 по 23 июня в Герценовском университете прошло обучение по программе дополнительного образования "Деятельность советника директора по воспитанию и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:26

2023-06-23T20:26

2023-06-23T20:26

год педагога и наставника

сн_образование

общество

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С 19 по 23 июня в Герценовском университете прошло обучение по программе дополнительного образования "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями", реализуемой в рамках проекта "Навигаторы детства". В первом потоке в программе приняли участие 300 человек из Саратовской, Нижегородской, Мурманской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской областей и Республики Карелия. До конца лета обучение пройдут еще 900 наставников со всех уголков страны.В качестве эксперта в образовательной программе первого потока приняла участие директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Наталия Наумова. Она выступила с лекцией на тему "Система воспитания — единство целей, содержание и практика". Лекции, семинары и мастер-классы провели ведущие герценовские эксперты. Спикерами программы в разные дни были эксперты МДЦ "Артек", ВДЦ "Орленок", Росдетцентра, лекторы Российского общества "Знание".Ректор Сергей Тарасов рассказал: "Реализация данной программы является очень важной для Герценовского университета. Сейчас вопросам воспитания уделяется большое внимание. И это, безусловно, правильно! Воспитательный процесс не останавливается в течение всей жизни человека. Появление в образовательных организациях новых должностей советников по воспитанию только подчеркивает значимость деятельности в этом направлении. Нам важно, чтобы она была поддержана профессионалами. Этого требует время. Поэтому университет проведет программу на высоком уровне, обеспечив качественную подготовку будущих советников".Обучающихся ждала обширная программа: экскурсии, командная работа, а также лекции и дискуссии на различные темы, такие как воспитание, нормативное обеспечение деятельности, проектирования и социального партнерства, повышение профессиональных компетенций и современные педагогические подходы. В культурную программу вошло посещение Казанского собора, обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, театральные представления. 22 июня в РГПУ им. А. И. Герцена состоялась траурно-торжественная церемония, в которой также приняли участие слушатели программы повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями". Красивым завершением программы 1 потока станет церемония посадки Аллеи Ушинского, в честь 200-летия великого педагога сегодня в 15:00 с участием Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В Год педагога и наставника такие аллеи были высажены в Москве,Тульской и Ярославской областях."Навигаторы детства" — открытый конкурс Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями — это истинный лидер, которому предстоит стать частью новой главы в развитии Российского движения школьников и воспитательной составляющей системы образования нашей страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, социальный навигатор