https://ria.ru/20230623/vospitanie-1880087857.html

Комитет ГД утвердил рекомендации актуализации Стратегии развития воспитания

Комитет ГД утвердил рекомендации актуализации Стратегии развития воспитания - РИА Новости, 23.06.2023

Комитет ГД утвердил рекомендации актуализации Стратегии развития воспитания

Комитет ГД по науке утвердил рекомендации, в том числе правительству РФ по актуализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, утвержденной... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:58

2023-06-23T19:58

2023-06-23T19:58

год педагога и наставника

общество

сн_образование

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комитет ГД по науке утвердил рекомендации, в том числе правительству РФ по актуализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, утвержденной распоряжением правительства РФ в 2015 году, "с учетом современных вызовов", сообщает пресс-служба комитета. "Решением Комитета Госдумы по науке и высшему образованию были утверждены рекомендации по результатам совещания, посвященного вопросам воспитательной работы в организациях высшего образования, в том числе в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания", - говорится в сообщении пресс-службы комитета, которое находится в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что развитие воспитания в высшей школе должно рассматриваться как один из ключевых приоритетов и "сочетать в себе лучшее из наследия советской образовательной системы и современных практик и программ". Комитет рекомендует правительству РФ актуализировать Стратегию развития воспитания в Российской Федерации, утвержденную распоряжением Правительства РФ в 2015 году, "с учетом современных вызовов, условий и приоритетов развития государства", а также рассмотреть "целенаправленное стратегическое планирование в сфере воспитания студенчества – в составе указанного документа или на основе предметно обособленного планирования". Также предлагается проработать вопросы повышения престижа профессии педагога и оплаты его труда, установления дополнительных социальных льгот и преференций, соответствующей особой роли и статусу педагога в обществе. Министерству науки и высшего образования России рекомендовано, как отмечается в сообщении, подготовить предложения по совершенствованию федеральных государственных образовательных стандартов в части усиления ценностно-мировоззренческой, патриотической и духовно-нравственной составляющей профессионального образования, а также выработать критерии эффективности воспитательной работы в вузах. Наряду с этим рекомендации содержат предложения, которые направлены на повышение эффективности воспитательной работы в вузах, включая повсеместное развитие этического регулирования, кураторства и наставничества, формирование механизма мониторинга по обобщению и масштабированию лучших вузовских воспитательных практик, взаимодействие вузов с социально ориентированными НКО, такими как "Юнармия", "Движение первых", "Волонтеры Победы" и другие. Комитет рекомендует органам госвласти субъектов РФ оказывать вузам материально-технической поддержки, участвовать в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности. По словам председателя комитета ГД по науке Сергея Кабышева, "рекомендации ориентируют на формирование в высшей школе системы воспитания, которая должна строиться на основе четкой стратегии развития воспитания и обеспечивать, в частности, целостное законодательное урегулирование вопросов воспитания, особый статус и авторитет педагога, взаимодействие органов власти различных уровней".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование