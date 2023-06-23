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Комитет ГД утвердил рекомендации актуализации Стратегии развития воспитания - РИА Новости, 23.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
19:58 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/vospitanie-1880087857.html
Комитет ГД утвердил рекомендации актуализации Стратегии развития воспитания
Комитет ГД утвердил рекомендации актуализации Стратегии развития воспитания - РИА Новости, 23.06.2023
Комитет ГД утвердил рекомендации актуализации Стратегии развития воспитания
Комитет ГД по науке утвердил рекомендации, в том числе правительству РФ по актуализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, утвержденной... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:58
2023-06-23T19:58
год педагога и наставника
общество
сн_образование
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комитет ГД по науке утвердил рекомендации, в том числе правительству РФ по актуализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, утвержденной распоряжением правительства РФ в 2015 году, "с учетом современных вызовов", сообщает пресс-служба комитета. "Решением Комитета Госдумы по науке и высшему образованию были утверждены рекомендации по результатам совещания, посвященного вопросам воспитательной работы в организациях высшего образования, в том числе в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания", - говорится в сообщении пресс-службы комитета, которое находится в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что развитие воспитания в высшей школе должно рассматриваться как один из ключевых приоритетов и "сочетать в себе лучшее из наследия советской образовательной системы и современных практик и программ". Комитет рекомендует правительству РФ актуализировать Стратегию развития воспитания в Российской Федерации, утвержденную распоряжением Правительства РФ в 2015 году, "с учетом современных вызовов, условий и приоритетов развития государства", а также рассмотреть "целенаправленное стратегическое планирование в сфере воспитания студенчества – в составе указанного документа или на основе предметно обособленного планирования". Также предлагается проработать вопросы повышения престижа профессии педагога и оплаты его труда, установления дополнительных социальных льгот и преференций, соответствующей особой роли и статусу педагога в обществе. Министерству науки и высшего образования России рекомендовано, как отмечается в сообщении, подготовить предложения по совершенствованию федеральных государственных образовательных стандартов в части усиления ценностно-мировоззренческой, патриотической и духовно-нравственной составляющей профессионального образования, а также выработать критерии эффективности воспитательной работы в вузах. Наряду с этим рекомендации содержат предложения, которые направлены на повышение эффективности воспитательной работы в вузах, включая повсеместное развитие этического регулирования, кураторства и наставничества, формирование механизма мониторинга по обобщению и масштабированию лучших вузовских воспитательных практик, взаимодействие вузов с социально ориентированными НКО, такими как "Юнармия", "Движение первых", "Волонтеры Победы" и другие. Комитет рекомендует органам госвласти субъектов РФ оказывать вузам материально-технической поддержки, участвовать в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности. По словам председателя комитета ГД по науке Сергея Кабышева, "рекомендации ориентируют на формирование в высшей школе системы воспитания, которая должна строиться на основе четкой стратегии развития воспитания и обеспечивать, в частности, целостное законодательное урегулирование вопросов воспитания, особый статус и авторитет педагога, взаимодействие органов власти различных уровней".
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование

Комитет ГД утвердил рекомендации актуализации Стратегии развития воспитания

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© iStock.com / Nikada
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комитет ГД по науке утвердил рекомендации, в том числе правительству РФ по актуализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, утвержденной распоряжением правительства РФ в 2015 году, "с учетом современных вызовов", сообщает пресс-служба комитета.
"Решением Комитета Госдумы по науке и высшему образованию были утверждены рекомендации по результатам совещания, посвященного вопросам воспитательной работы в организациях высшего образования, в том числе в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания", - говорится в сообщении пресс-службы комитета, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что развитие воспитания в высшей школе должно рассматриваться как один из ключевых приоритетов и "сочетать в себе лучшее из наследия советской образовательной системы и современных практик и программ". Комитет рекомендует правительству РФ актуализировать Стратегию развития воспитания в Российской Федерации, утвержденную распоряжением Правительства РФ в 2015 году, "с учетом современных вызовов, условий и приоритетов развития государства", а также рассмотреть "целенаправленное стратегическое планирование в сфере воспитания студенчества – в составе указанного документа или на основе предметно обособленного планирования". Также предлагается проработать вопросы повышения престижа профессии педагога и оплаты его труда, установления дополнительных социальных льгот и преференций, соответствующей особой роли и статусу педагога в обществе.
Министерству науки и высшего образования России рекомендовано, как отмечается в сообщении, подготовить предложения по совершенствованию федеральных государственных образовательных стандартов в части усиления ценностно-мировоззренческой, патриотической и духовно-нравственной составляющей профессионального образования, а также выработать критерии эффективности воспитательной работы в вузах. Наряду с этим рекомендации содержат предложения, которые направлены на повышение эффективности воспитательной работы в вузах, включая повсеместное развитие этического регулирования, кураторства и наставничества, формирование механизма мониторинга по обобщению и масштабированию лучших вузовских воспитательных практик, взаимодействие вузов с социально ориентированными НКО, такими как "Юнармия", "Движение первых", "Волонтеры Победы" и другие.
Комитет рекомендует органам госвласти субъектов РФ оказывать вузам материально-технической поддержки, участвовать в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности.
По словам председателя комитета ГД по науке Сергея Кабышева, "рекомендации ориентируют на формирование в высшей школе системы воспитания, которая должна строиться на основе четкой стратегии развития воспитания и обеспечивать, в частности, целостное законодательное урегулирование вопросов воспитания, особый статус и авторитет педагога, взаимодействие органов власти различных уровней".
 
Год педагога и наставникаОбществоСН_Образование
 
 
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