https://ria.ru/20230623/voiny-1880073414.html

УПЦ опубликовала похоронный канон для православных воинов

УПЦ опубликовала похоронный канон для православных воинов - РИА Новости, 23.06.2023

УПЦ опубликовала похоронный канон для православных воинов

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) опубликовала канон на погребение православного воина, принятый ее Синодом. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:13

2023-06-23T18:13

2023-06-23T18:13

религия

украина

россия

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) опубликовала канон на погребение православного воина, принятый ее Синодом."Синодальная литургическая комиссия Украинской православной церкви опубликовала богослужебные тексты, утвержденные Священным синодом… В частности, для загрузки доступен следующий богослужебный текст: канон на погребение православного воина", – сообщается на сайте УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230623/ternopol-1880013089.html

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Никита Бизин

украина, россия, украинская православная церковь, религия