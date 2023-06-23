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В ЛНР пять населенных пунктов остались без воды из-за перепадов напряжения

В ЛНР пять населенных пунктов остались без воды из-за перепадов напряжения - РИА Новости, 23.06.2023

В ЛНР пять населенных пунктов остались без воды из-за перепадов напряжения

Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики остались без воды из-за перепадов напряжения и отключения электроснабжения, сообщили в ГУП "Лугансквода". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T23:55

2023-06-23T23:55

2023-06-23T23:55

луганская народная республика

алчевск

первомайск

лугансквода

происшествия

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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики остались без воды из-за перепадов напряжения и отключения электроснабжения, сообщили в ГУП "Лугансквода". В "Луганскводе" сообщали, что вечером 22 июня произошло аварийное отключение энергоснабжения на водозаборах и насосных станциях Алчевского управления. В результате аварии без воды остались ряд населенных пунктов ЛНР, такие как Славяносербск, Алчевск, Перевальск, Первомайск, Брянка и другие. Утром 23 июня удалось восстановить работу нескольких насосных станций. Представитель предприятия Дмитрий Бидлюченко заявил, что на время аварийного отключения воды в ряде населенных пунктов ЛНР подвоз воды будет осуществляться спецтранспортом. "В результате перепадов напряжения и отключения электроэнергии на Елизаветинской насосной станции прекращена подача воды на города: Красный Луч, Антрацит, Петровское, Грушовое, Софиевка", - говорится в сообщении предприятия в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230515/voda-1871925187.html

луганская народная республика

алчевск

первомайск

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луганская народная республика, алчевск, первомайск, лугансквода, происшествия