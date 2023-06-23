https://ria.ru/20230623/voda-1880107799.html
В ЛНР пять населенных пунктов остались без воды из-за перепадов напряжения
В ЛНР пять населенных пунктов остались без воды из-за перепадов напряжения - РИА Новости, 23.06.2023
В ЛНР пять населенных пунктов остались без воды из-за перепадов напряжения
Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики остались без воды из-за перепадов напряжения и отключения электроснабжения, сообщили в ГУП "Лугансквода". РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T23:55
2023-06-23T23:55
2023-06-23T23:55
луганская народная республика
алчевск
первомайск
лугансквода
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822762820_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2e8b7561d807536a2103af21aa47df4a.jpg
ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики остались без воды из-за перепадов напряжения и отключения электроснабжения, сообщили в ГУП "Лугансквода". В "Луганскводе" сообщали, что вечером 22 июня произошло аварийное отключение энергоснабжения на водозаборах и насосных станциях Алчевского управления. В результате аварии без воды остались ряд населенных пунктов ЛНР, такие как Славяносербск, Алчевск, Перевальск, Первомайск, Брянка и другие. Утром 23 июня удалось восстановить работу нескольких насосных станций. Представитель предприятия Дмитрий Бидлюченко заявил, что на время аварийного отключения воды в ряде населенных пунктов ЛНР подвоз воды будет осуществляться спецтранспортом. "В результате перепадов напряжения и отключения электроэнергии на Елизаветинской насосной станции прекращена подача воды на города: Красный Луч, Антрацит, Петровское, Грушовое, Софиевка", - говорится в сообщении предприятия в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230515/voda-1871925187.html
луганская народная республика
алчевск
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822762820_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_83c42ee0cc77f374d9d3694e69200d46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, алчевск, первомайск, лугансквода, происшествия
Луганская Народная Республика, Алчевск, Первомайск, Лугансквода, Происшествия
В ЛНР пять населенных пунктов остались без воды из-за перепадов напряжения
"Лугансквода": в ЛНР пять населенных пунктов остались без воды из-за перепадов напряжения