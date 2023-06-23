https://ria.ru/20230623/veruyuschie-1879989085.html

РПЦ рассказала, когда поддерживает прекращение дел об оскорблении верующих

РПЦ рассказала, когда поддерживает прекращение дел об оскорблении верующих - РИА Новости, 23.06.2023

РПЦ рассказала, когда поддерживает прекращение дел об оскорблении верующих

Русская православная церковь (РПЦ) всегда выступает за прекращение уголовных дел об оскорблении чувств верующих в случае деятельного раскаяния правонарушителей... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:59

2023-06-23T12:59

2023-06-23T13:52

религия

россия

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) всегда выступает за прекращение уголовных дел об оскорблении чувств верующих в случае деятельного раскаяния правонарушителей в определенном Уголовным кодексом РФ смысле, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "Церковь всегда свидетельствовала о том, что даже в случае возбуждения уголовного дела, если человек признает свою вину и готов принести деятельное раскаяние в смысле уголовно-процессуального кодекса – имеется в виду раскаяние не церковное, а то, которое предусматривает УК, – то Церковь всегда выступает за то, чтобы такие уголовные дела прекращать за примирением сторон", – сказал Кипшидзе РИА Новости. Церковь, добавил он, придерживается неизменной позиции, что введение статьи о защите чувств верующих было обоснованным. "Количество судебных приговоров по этой статье незначительно, и это означает, что эта норма выполняет функцию предотвращения или превенции преступлений, направленных на унижение достоинства верующих и надругательство над религиозными символами традиционных религий России", – подчеркнул Кипшидзе. УК РФ предусматривает возможность прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием в статьях 28 и 75. Оно предполагает выполнение лицом после совершения преступления действий, вследствие которых возможен вывод, что оно перестало быть общественно опасным. Закон относит к таким добровольную явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение причиненного вреда или заглаживание его иным способом.

https://ria.ru/20230408/khuligan-1863961366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь