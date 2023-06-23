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РПЦ рассказала, когда поддерживает прекращение дел об оскорблении верующих - РИА Новости, 23.06.2023
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Религия
 
12:59 23.06.2023 (обновлено: 13:52 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/veruyuschie-1879989085.html
РПЦ рассказала, когда поддерживает прекращение дел об оскорблении верующих
РПЦ рассказала, когда поддерживает прекращение дел об оскорблении верующих - РИА Новости, 23.06.2023
РПЦ рассказала, когда поддерживает прекращение дел об оскорблении верующих
Русская православная церковь (РПЦ) всегда выступает за прекращение уголовных дел об оскорблении чувств верующих в случае деятельного раскаяния правонарушителей... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:59
2023-06-23T13:52
религия
россия
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) всегда выступает за прекращение уголовных дел об оскорблении чувств верующих в случае деятельного раскаяния правонарушителей в определенном Уголовным кодексом РФ смысле, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "Церковь всегда свидетельствовала о том, что даже в случае возбуждения уголовного дела, если человек признает свою вину и готов принести деятельное раскаяние в смысле уголовно-процессуального кодекса – имеется в виду раскаяние не церковное, а то, которое предусматривает УК, – то Церковь всегда выступает за то, чтобы такие уголовные дела прекращать за примирением сторон", – сказал Кипшидзе РИА Новости. Церковь, добавил он, придерживается неизменной позиции, что введение статьи о защите чувств верующих было обоснованным. "Количество судебных приговоров по этой статье незначительно, и это означает, что эта норма выполняет функцию предотвращения или превенции преступлений, направленных на унижение достоинства верующих и надругательство над религиозными символами традиционных религий России", – подчеркнул Кипшидзе. УК РФ предусматривает возможность прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием в статьях 28 и 75. Оно предполагает выполнение лицом после совершения преступления действий, вследствие которых возможен вывод, что оно перестало быть общественно опасным. Закон относит к таким добровольную явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение причиненного вреда или заглаживание его иным способом.
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россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь
Религия, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь
РПЦ рассказала, когда поддерживает прекращение дел об оскорблении верующих

Кипшидзе: РПЦ поддерживает прекращение дел об оскорблении чувств верующих при раскаянии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) всегда выступает за прекращение уголовных дел об оскорблении чувств верующих в случае деятельного раскаяния правонарушителей в определенном Уголовным кодексом РФ смысле, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Церковь всегда свидетельствовала о том, что даже в случае возбуждения уголовного дела, если человек признает свою вину и готов принести деятельное раскаяние в смысле уголовно-процессуального кодекса – имеется в виду раскаяние не церковное, а то, которое предусматривает УК, – то Церковь всегда выступает за то, чтобы такие уголовные дела прекращать за примирением сторон", – сказал Кипшидзе РИА Новости.
Церковь, добавил он, придерживается неизменной позиции, что введение статьи о защите чувств верующих было обоснованным. "Количество судебных приговоров по этой статье незначительно, и это означает, что эта норма выполняет функцию предотвращения или превенции преступлений, направленных на унижение достоинства верующих и надругательство над религиозными символами традиционных религий России", – подчеркнул Кипшидзе.
УК РФ предусматривает возможность прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием в статьях 28 и 75. Оно предполагает выполнение лицом после совершения преступления действий, вследствие которых возможен вывод, что оно перестало быть общественно опасным. Закон относит к таким добровольную явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение причиненного вреда или заглаживание его иным способом.
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РелигияРоссияВахтанг КипшидзеРусская православная церковь
 
 
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