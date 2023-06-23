https://ria.ru/20230623/uyazvimost-1879902688.html
Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ
Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ
Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине, написал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:00
2023-06-23T05:00
2023-06-23T05:00
в мире
россия
украина
lockheed martin
raytheon
нато
сша
европа
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине, написал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times."Предполагалось, что это лето станет знаменательным для НАТО: на саммите в Вильнюсе США и союзники собирались поприветствовать новых членов — Швецию и Финляндию, а Украина во время молниеносного контрнаступления против России должна была показать в деле лучшие западные танки и другую бронетехнику. Но потом пришлось столкнуться реальностью", — заявил он.По его мнению, конфликт на Украине выявил огромную уязвимость Запада перед Россией: отсутствие промышленности."Конечно, производители оружия, такие как Lockheed Martin и Raytheon, в настоящее время разбогатели благодаря конфликту, но в основном за счет опустошения своих запасов. На самом деле гораздо легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на "зеленую энергетику", чтобы противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира (России и Китаю. — Прим Ред.)", — отметил обозреватель.В России не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, lockheed martin , raytheon, нато, сша, европа, финляндия, швеция, китай
В мире, Россия, Украина, Lockheed Martin , Raytheon, НАТО, США, Европа, Финляндия, Швеция, Китай
Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ
GT: конфликт на Украине выявил уязвимость Запада перед Россией из-за промышленности