https://ria.ru/20230623/uyazvimost-1879902688.html

Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ

Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023

Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ

Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине, написал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T05:00

2023-06-23T05:00

2023-06-23T05:00

в мире

россия

украина

lockheed martin

raytheon

нато

сша

европа

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине, написал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times."Предполагалось, что это лето станет знаменательным для НАТО: на саммите в Вильнюсе США и союзники собирались поприветствовать новых членов — Швецию и Финляндию, а Украина во время молниеносного контрнаступления против России должна была показать в деле лучшие западные танки и другую бронетехнику. Но потом пришлось столкнуться реальностью", — заявил он.По его мнению, конфликт на Украине выявил огромную уязвимость Запада перед Россией: отсутствие промышленности."Конечно, производители оружия, такие как Lockheed Martin и Raytheon, в настоящее время разбогатели благодаря конфликту, но в основном за счет опустошения своих запасов. На самом деле гораздо легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на "зеленую энергетику", чтобы противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира (России и Китаю. — Прим Ред.)", — отметил обозреватель.В России не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, lockheed martin , raytheon, нато, сша, европа, финляндия, швеция, китай