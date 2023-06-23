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Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
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05:00 23.06.2023
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Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ
Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ
Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине, написал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:00
2023-06-23T05:00
в мире
россия
украина
lockheed martin
raytheon
нато
сша
европа
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине, написал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times.&quot;Предполагалось, что это лето станет знаменательным для НАТО: на саммите в Вильнюсе США и союзники собирались поприветствовать новых членов — Швецию и Финляндию, а Украина во время молниеносного контрнаступления против России должна была показать в деле лучшие западные танки и другую бронетехнику. Но потом пришлось столкнуться реальностью&quot;, — заявил он.По его мнению, конфликт на Украине выявил огромную уязвимость Запада перед Россией: отсутствие промышленности."Конечно, производители оружия, такие как Lockheed Martin и Raytheon, в настоящее время разбогатели благодаря конфликту, но в основном за счет опустошения своих запасов. На самом деле гораздо легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на "зеленую энергетику", чтобы противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира (России и Китаю. — Прим Ред.)", — отметил обозреватель.В России не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, lockheed martin , raytheon, нато, сша, европа, финляндия, швеция, китай
В мире, Россия, Украина, Lockheed Martin , Raytheon, НАТО, США, Европа, Финляндия, Швеция, Китай
Запад недооценил Россию и поплатился за это, пишут СМИ

GT: конфликт на Украине выявил уязвимость Запада перед Россией из-за промышленности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине, написал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times.
«

"Предполагалось, что это лето станет знаменательным для НАТО: на саммите в Вильнюсе США и союзники собирались поприветствовать новых членов — Швецию и Финляндию, а Украина во время молниеносного контрнаступления против России должна была показать в деле лучшие западные танки и другую бронетехнику. Но потом пришлось столкнуться реальностью", — заявил он.

По его мнению, конфликт на Украине выявил огромную уязвимость Запада перед Россией: отсутствие промышленности.
"Конечно, производители оружия, такие как Lockheed Martin и Raytheon, в настоящее время разбогатели благодаря конфликту, но в основном за счет опустошения своих запасов. На самом деле гораздо легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на "зеленую энергетику", чтобы противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира (России и Китаю. — Прим Ред.)", — отметил обозреватель.
В России не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вчера, 16:38
 
В миреРоссияУкраинаLockheed MartinRaytheonНАТОСШАЕвропаФинляндияШвецияКитай
 
 
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