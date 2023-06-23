https://ria.ru/20230623/ushinskiy-1880086456.html

В РГПУ им. Герцена появилась аллея Ушинского

В РГПУ им. Герцена появилась аллея Ушинского - РИА Новости, 23.06.2023

В РГПУ им. Герцена появилась аллея Ушинского

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр просвещения РФ Сергей Кравцов приняли участие в церемонии закладки аллеи в честь выдающегося педагога... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:51

2023-06-23T19:51

2023-06-23T19:51

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

образование

образование - общество

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574799002_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_14c24efc461d2987b0544f5099daaa47.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр просвещения РФ Сергей Кравцов приняли участие в церемонии закладки аллеи в честь выдающегося педагога Константина Ушинского в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Отмечается, что в этом году исполняется 200 лет со дня рождения педагога, писателя, основателя педагогической науки в России Константина Ушинского. К этой дате приурочена всероссийская акция "Аллея Ушинского". Ее ключевыми точками стали четыре города: Тула, где он родился, Москва, где он получил высшее образование, Ярославль и Санкт-Петербург, где он работал. "В рамках акции в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена появилась аллея Ушинского - во дворе главного кампуса высажены 14 лип. В церемонии закладки аллеи приняли участие губернатор Александр Беглов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, ректор РГПУ Сергей Тарасов", - говорится в сообщении. По словам Беглова, Ушинский впервые ввел преподавание русского языка в школах, в том числе в Смольном институте, радел о том, чтобы в России было введено общее народное образование. "Но самое главное – он издал учебник "Родное слово", по которому училась вся Россия, который стал основой нашего учебника для начальных школ", - отметил губернатор. "Сегодня мы принимаем участие в важном событии в Год педагога и наставника и год 200-летия со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. 19 февраля мы открыли ему памятник в Москве, после переиздали труды ученого. Выстраивая сегодня суверенную систему образования, мы во многом опираемся на труды Константина Дмитриевича, который говорил о том, что обязательно нужно вводить воспитание в школах, основывать систему образования на традиционных ценностях, создавать национальную систему образования. Сейчас мы возвращаемся к этим истокам", – отметил Кравцов, слова которого приводятся в сообщении. В посадке деревьев приняли участие студенты и преподаватели вуза, а также советники директоров школ по воспитанию, которые в рамках проекта "Навигаторы детства" прошли обучение в РГПУ по программе дополнительного образования "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями". В первом потоке программы приняли участие 300 человек из Карелии, Саратовской, Нижегородской, Мурманской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской областей. До конца лета обучение пройдут еще 900 наставников из разных регионов России.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, образование, образование - общество, сн_образование