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Зеленский считает, что мир уже воспринимает Украину как члена ЕС - РИА Новости, 23.06.2023
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20:12 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html
Зеленский считает, что мир уже воспринимает Украину как члена ЕС
Зеленский считает, что мир уже воспринимает Украину как члена ЕС - РИА Новости, 23.06.2023
Зеленский считает, что мир уже воспринимает Украину как члена ЕС
Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу заявил, что Украина уже постфактум воспринимается мировым сообществом как член Европейского союза. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:12
2023-06-23T20:12
в мире
турция
украина
северная македония
дмитрий кулеба
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу заявил, что Украина уже постфактум воспринимается мировым сообществом как член Европейского союза. "Четкая поддержка членства Украины в Евросоюзе - политически нас уже так воспринимают, как члена Европейского союза", - заявил он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Как заявлял в четверг глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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в мире, турция, украина, северная македония, дмитрий кулеба, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Турция, Украина, Северная Македония, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
Зеленский считает, что мир уже воспринимает Украину как члена ЕС

Зеленский: мировое сообщество постфактум воспринимает Украину как члена ЕС

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу заявил, что Украина уже постфактум воспринимается мировым сообществом как член Европейского союза.
"Четкая поддержка членства Украины в Евросоюзе - политически нас уже так воспринимают, как члена Европейского союза", - заявил он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Как заявлял в четверг глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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