https://ria.ru/20230623/ukraina-1880085015.html
Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата за коррупцию
Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата за коррупцию - РИА Новости, 23.06.2023
Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата за коррупцию
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил в пятницу, что в ходе заседания ставки главнокомандующего поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:38
2023-06-23T19:38
2023-06-23T19:38
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владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил в пятницу, что в ходе заседания ставки главнокомандующего поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить с должности главу одесского военкомата Евгения Борисова, о коррупции которого, по его словам, "говорит вся страна". Как сообщало 3 мая госбюро расследований Украины, дело по статье "злоупотребление служебным положением" было заведено против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В министерстве обороны Украины сообщили, что подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о Евгении Борисове, который якобы за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. "Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - написал Зеленский. Он отметил, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и антикоррупционным агентством для проверки военкомов во всех областях. Ранее в пятницу член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.
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РИА Новости
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, давид арахамия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Давид Арахамия
Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата за коррупцию
Зеленский поручил Залужному уволить начальника одесского военкомата Борисова за коррупцию
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале
заявил в пятницу, что в ходе заседания ставки главнокомандующего поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить с должности главу одесского военкомата Евгения Борисова, о коррупции которого, по его словам, "говорит вся страна".
Как сообщало 3 мая госбюро расследований Украины, дело по статье "злоупотребление служебным положением" было заведено против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В министерстве обороны Украины сообщили, что подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о Евгении Борисове, который якобы за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
"Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - написал Зеленский.
Он отметил, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и антикоррупционным агентством для проверки военкомов во всех областях.
Ранее в пятницу член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.
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