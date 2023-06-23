https://ria.ru/20230623/ukraina-1880085015.html

Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата за коррупцию

Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата за коррупцию - РИА Новости, 23.06.2023

Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата за коррупцию

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил в пятницу, что в ходе заседания ставки главнокомандующего поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:38

2023-06-23T19:38

2023-06-23T19:38

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давид арахамия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил в пятницу, что в ходе заседания ставки главнокомандующего поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить с должности главу одесского военкомата Евгения Борисова, о коррупции которого, по его словам, "говорит вся страна". Как сообщало 3 мая госбюро расследований Украины, дело по статье "злоупотребление служебным положением" было заведено против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В министерстве обороны Украины сообщили, что подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о Евгении Борисове, который якобы за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. "Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - написал Зеленский. Он отметил, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и антикоррупционным агентством для проверки военкомов во всех областях. Ранее в пятницу член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, давид арахамия