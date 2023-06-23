https://ria.ru/20230623/ukraina-1880075713.html

Запад не даст вести переговоры, пока украинцы не закончатся, заявил Небензя

Запад не даст вести переговоры, пока украинцы не закончатся, заявил Небензя - РИА Новости, 23.06.2023

Запад не даст вести переговоры, пока украинцы не закончатся, заявил Небензя

Запад не даст Киеву вести какой-либо разговор о мире, "пока украинцы не закончатся", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:29

2023-06-23T18:29

2023-06-23T19:16

специальная военная операция на украине

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нато

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ООН, 23 июн – РИА Новости. Запад не даст Киеву вести какой-либо разговор о мире, "пока украинцы не закончатся", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, перед Владимиром Зеленским "и его кликой" стоит задача: как из полного фиаско и разгрома, которым обернулось так называемое наступление, сделать победу."Решать эту задачу вместе с ними силятся в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, где об Украине как таковой и ее интересах никогда не думали. Сегодня на фоне происходящего еще более очевидно, что эта страна интересует их лишь как инструмент ослабления или хотя бы сдерживания России", - сказал Небензя."По этой причине никакого разговора о мире марионеточному киевскому режиму вести не дадут, во всяком случае пока украинцы еще не закончились", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230622/ukraina-1879768109.html

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Кирилл Волков

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