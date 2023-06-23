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Запад не даст вести переговоры, пока украинцы не закончатся, заявил Небензя - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 23.06.2023 (обновлено: 19:16 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880075713.html
Запад не даст вести переговоры, пока украинцы не закончатся, заявил Небензя
Запад не даст вести переговоры, пока украинцы не закончатся, заявил Небензя - РИА Новости, 23.06.2023
Запад не даст вести переговоры, пока украинцы не закончатся, заявил Небензя
Запад не даст Киеву вести какой-либо разговор о мире, "пока украинцы не закончатся", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:29
2023-06-23T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оон
василий небензя
украина
вооруженные силы украины
нато
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Запад не даст Киеву вести какой-либо разговор о мире, "пока украинцы не закончатся", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, перед Владимиром Зеленским "и его кликой" стоит задача: как из полного фиаско и разгрома, которым обернулось так называемое наступление, сделать победу."Решать эту задачу вместе с ними силятся в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, где об Украине как таковой и ее интересах никогда не думали. Сегодня на фоне происходящего еще более очевидно, что эта страна интересует их лишь как инструмент ослабления или хотя бы сдерживания России", - сказал Небензя."По этой причине никакого разговора о мире марионеточному киевскому режиму вести не дадут, во всяком случае пока украинцы еще не закончились", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879768109.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, Василий Небензя, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад не даст вести переговоры, пока украинцы не закончатся, заявил Небензя

Небензя: Запад не даст Киеву вести никакие переговоры, пока украинцы не закончатся

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Запад не даст Киеву вести какой-либо разговор о мире, "пока украинцы не закончатся", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, перед Владимиром Зеленским "и его кликой" стоит задача: как из полного фиаско и разгрома, которым обернулось так называемое наступление, сделать победу.
"Решать эту задачу вместе с ними силятся в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, где об Украине как таковой и ее интересах никогда не думали. Сегодня на фоне происходящего еще более очевидно, что эта страна интересует их лишь как инструмент ослабления или хотя бы сдерживания России", - сказал Небензя.
"По этой причине никакого разговора о мире марионеточному киевскому режиму вести не дадут, во всяком случае пока украинцы еще не закончились", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНВасилий НебензяУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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