https://ria.ru/20230623/ukraina-1880045389.html

Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ

Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023

Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ

Вмешательство Варшавы в конфликт на Украине спровоцирует хаос, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью японскому изданию Asahi Shimbun. "Недавно я... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:39

2023-06-23T16:39

2023-06-23T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868849701_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_0c7986dc3f5da36295f8eaf99b533579.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вмешательство Варшавы в конфликт на Украине спровоцирует хаос, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью японскому изданию Asahi Shimbun. "Недавно я смотрел видеоинтервью с послом Польши во Франции, и, к моему удивлению, он сказал, что если, например, украинская армия окажется в тупике, то Варшава вступит в конфликт. Подобное развитие событий очень важно для Японии. Хотя Украина и государства Балтии находятся далеко от нее, необходимо понять, что эта нестабильная зона может привести к глобальному хаосу", — сказал Тодд. Он добавил, что Варшава постепенно милитаризируется и с точки зрения обороны становится сильнее, чем Франция или даже Германия. По его мнению, Восточная Европа — это очень опасное и трагическое место, где Польша и Украина не смогли обрести социальное или духовное равновесие после освобождения от СССР.При этом, что касается России, то по мнению историка, она, пусть и не стала западным либеральным государством, но в ней нет тоталитаризма, как в бывшем Советском Союзе."Мы нечасто обращаем внимание на это, но у этой страны есть история самостоятельных успехов и перемен — без войн. Россия также признала независимость стран Балтии и Украины, по крайней мере, сначала", — добавил он.Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт. После этого посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла, которые были вырваны из контекста.Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879985533.html

https://ria.ru/20230623/putin-1879914085.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

украина

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, варшава