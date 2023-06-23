Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ
Французский историк Тодд: вступление Польши в конфликт на Украине приведет к хаосу в мире
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вмешательство Варшавы в конфликт на Украине спровоцирует хаос, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью японскому изданию Asahi Shimbun.
"Недавно я смотрел видеоинтервью с послом Польши во Франции, и, к моему удивлению, он сказал, что если, например, украинская армия окажется в тупике, то Варшава вступит в конфликт. Подобное развитие событий очень важно для Японии. Хотя Украина и государства Балтии находятся далеко от нее, необходимо понять, что эта нестабильная зона может привести к глобальному хаосу", — сказал Тодд.
"Недавно я смотрел видеоинтервью с послом Польши во Франции, и, к моему удивлению, он сказал, что если, например, украинская армия окажется в тупике, то Варшава вступит в конфликт. Подобное развитие событий очень важно для Японии. Хотя Украина и государства Балтии находятся далеко от нее, необходимо понять, что эта нестабильная зона может привести к глобальному хаосу", — сказал Тодд.
Он добавил, что Варшава постепенно милитаризируется и с точки зрения обороны становится сильнее, чем Франция или даже Германия.
По его мнению, Восточная Европа — это очень опасное и трагическое место, где Польша и Украина не смогли обрести социальное или духовное равновесие после освобождения от СССР.
По его мнению, Восточная Европа — это очень опасное и трагическое место, где Польша и Украина не смогли обрести социальное или духовное равновесие после освобождения от СССР.
При этом, что касается России, то по мнению историка, она, пусть и не стала западным либеральным государством, но в ней нет тоталитаризма, как в бывшем Советском Союзе.
"Мы нечасто обращаем внимание на это, но у этой страны есть история самостоятельных успехов и перемен — без войн. Россия также признала независимость стран Балтии и Украины, по крайней мере, сначала", — добавил он.
Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт. После этого посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла, которые были вырваны из контекста.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт. После этого посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла, которые были вырваны из контекста.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
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