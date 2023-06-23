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Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880045389.html
Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ
Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ
Вмешательство Варшавы в конфликт на Украине спровоцирует хаос, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью японскому изданию Asahi Shimbun. "Недавно я... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:39
2023-06-23T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
варшава
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вмешательство Варшавы в конфликт на Украине спровоцирует хаос, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью японскому изданию Asahi Shimbun. "Недавно я смотрел видеоинтервью с послом Польши во Франции, и, к моему удивлению, он сказал, что если, например, украинская армия окажется в тупике, то Варшава вступит в конфликт. Подобное развитие событий очень важно для Японии. Хотя Украина и государства Балтии находятся далеко от нее, необходимо понять, что эта нестабильная зона может привести к глобальному хаосу", — сказал Тодд. Он добавил, что Варшава постепенно милитаризируется и с точки зрения обороны становится сильнее, чем Франция или даже Германия. По его мнению, Восточная Европа — это очень опасное и трагическое место, где Польша и Украина не смогли обрести социальное или духовное равновесие после освобождения от СССР.При этом, что касается России, то по мнению историка, она, пусть и не стала западным либеральным государством, но в ней нет тоталитаризма, как в бывшем Советском Союзе."Мы нечасто обращаем внимание на это, но у этой страны есть история самостоятельных успехов и перемен — без войн. Россия также признала независимость стран Балтии и Украины, по крайней мере, сначала", — добавил он.Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт. После этого посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла, которые были вырваны из контекста.Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879985533.html
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в мире, украина, польша, варшава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Варшава
Предсказавший развал СССР историк спрогнозировал последствия провала ВСУ

Французский историк Тодд: вступление Польши в конфликт на Украине приведет к хаосу в мире

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вмешательство Варшавы в конфликт на Украине спровоцирует хаос, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью японскому изданию Asahi Shimbun.

"Недавно я смотрел видеоинтервью с послом Польши во Франции, и, к моему удивлению, он сказал, что если, например, украинская армия окажется в тупике, то Варшава вступит в конфликт. Подобное развитие событий очень важно для Японии. Хотя Украина и государства Балтии находятся далеко от нее, необходимо понять, что эта нестабильная зона может привести к глобальному хаосу", — сказал Тодд.
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Он добавил, что Варшава постепенно милитаризируется и с точки зрения обороны становится сильнее, чем Франция или даже Германия.

По его мнению, Восточная Европа — это очень опасное и трагическое место, где Польша и Украина не смогли обрести социальное или духовное равновесие после освобождения от СССР.
При этом, что касается России, то по мнению историка, она, пусть и не стала западным либеральным государством, но в ней нет тоталитаризма, как в бывшем Советском Союзе.
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"Мы нечасто обращаем внимание на это, но у этой страны есть история самостоятельных успехов и перемен — без войн. Россия также признала независимость стран Балтии и Украины, по крайней мере, сначала", — добавил он.

Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт. После этого посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла, которые были вырваны из контекста.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
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