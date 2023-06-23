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Запад признал, что контрнаступление Киева не принесло прорыва, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880035950.html
Запад признал, что контрнаступление Киева не принесло прорыва, пишут СМИ
Запад признал, что контрнаступление Киева не принесло прорыва, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
Запад признал, что контрнаступление Киева не принесло прорыва, пишут СМИ
Начало украинского контрнаступления не принесло никаких быстрых прорывов, продвижение Киева идет медленно, пишет газета News York Times. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:58
2023-06-23T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начало украинского контрнаступления не принесло никаких быстрых прорывов, продвижение Киева идет медленно, пишет газета News York Times. По данным газеты, успех украинского контрнаступления сейчас будет зависеть от того, как смогут себя проявить подготовленные на Западе украинские войска. Власти США надеются, что они смогут получить преимущество. "Но продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа (ведения военных действий - ред.) признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что, хотя Украина и не обсуждает военные потери, условия боя представляют собой серьезный вызов для украинских войск. Выстроенная российскими силами сеть минных полей, противотанковых ловушек и других средств защиты, а также практически голая равнинная местность вдоль большей части южного фронта делает наступающие войска уязвимыми для российской артиллерии, пишет газета. Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар украинские войска сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Запад признал, что контрнаступление Киева не принесло прорыва, пишут СМИ

NYT: начало контрнаступления Киева не принесло быстрых прорывов, продвижение идет медленно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начало украинского контрнаступления не принесло никаких быстрых прорывов, продвижение Киева идет медленно, пишет газета News York Times.
По данным газеты, успех украинского контрнаступления сейчас будет зависеть от того, как смогут себя проявить подготовленные на Западе украинские войска. Власти США надеются, что они смогут получить преимущество.
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"Но продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа (ведения военных действий - ред.) признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что, хотя Украина и не обсуждает военные потери, условия боя представляют собой серьезный вызов для украинских войск. Выстроенная российскими силами сеть минных полей, противотанковых ловушек и других средств защиты, а также практически голая равнинная местность вдоль большей части южного фронта делает наступающие войска уязвимыми для российской артиллерии, пишет газета.
Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар украинские войска сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
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