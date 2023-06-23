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На Украине дали срок мужчине, сообщавшему места работы военкомов - РИА Новости, 23.06.2023
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13:32 23.06.2023 (обновлено: 13:33 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879996667.html
На Украине дали срок мужчине, сообщавшему места работы военкомов
На Украине дали срок мужчине, сообщавшему места работы военкомов - РИА Новости, 23.06.2023
На Украине дали срок мужчине, сообщавшему места работы военкомов
Суд на Украине приговорил администратора телеграм-канала, сообщавшего о местах работы военкомов, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:32
2023-06-23T13:33
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Суд на Украине приговорил администратора телеграм-канала, сообщавшего о местах работы военкомов, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года, пишет украинское издание "Страна.ua". "В Киеве осудили администратора телеграм-канала "Повестки" о местах работы военкомов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку. Дарницкий суд признал его виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса - препятствование законной работе вооруженных сил", - говорится в сообщении. По информации издания, фигурант указывал места, где военкомы раздают повестки, и призывал по возможности их избегать. "Суд сослался на обращения районных военкоматов Киева о том, что распространение информации о местах выдачи повесток приводят "к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводят к подрыву авторитета вооруженных сил", - пишет издание. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230623/plennyy-1879931562.html
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877191460.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
На Украине дали срок мужчине, сообщавшему места работы военкомов

На Украине дали пять лет тюрьмы администратору канала, сообщавшему места работы военкомов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Суд на Украине приговорил администратора телеграм-канала, сообщавшего о местах работы военкомов, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года, пишет украинское издание "Страна.ua".
Киеве осудили администратора телеграм-канала "Повестки" о местах работы военкомов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку. Дарницкий суд признал его виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса - препятствование законной работе вооруженных сил", - говорится в сообщении.
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По информации издания, фигурант указывал места, где военкомы раздают повестки, и призывал по возможности их избегать.
"Суд сослался на обращения районных военкоматов Киева о том, что распространение информации о местах выдачи повесток приводят "к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводят к подрыву авторитета вооруженных сил", - пишет издание.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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