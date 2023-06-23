https://ria.ru/20230623/ukraina-1879994769.html

В Кремле оценили угрозу расползания по миру поставляемых Киеву вооружений

В Кремле оценили угрозу расползания по миру поставляемых Киеву вооружений - РИА Новости, 23.06.2023

В Кремле оценили угрозу расползания по миру поставляемых Киеву вооружений

Угроза расползания по всему миру поставляемых Украине натовских вооружений весьма актуальна, это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:25

2023-06-23T13:25

2023-06-23T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий песков

израиль

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Угроза расползания по всему миру поставляемых Украине натовских вооружений весьма актуальна, это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, речь идет о противотанковых системах. В этой связи он отметил, что любые вооружения, которые Израиль в теории может передать Киеву, в итоге могут оказаться у Ирана, поэтому в вопросе поставок Украине нужно быть осторожными. "Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное оружие на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе. Это неизбежный процесс, и чем больше такого оружия поставляется на Украину, туда, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность - все это, конечно, чревато большими угрозами для региональной и, в более широком контексте, мировой безопасности", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить угрозу, о которой говорил Нетаньяху.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846375166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, дмитрий песков, израиль