https://ria.ru/20230623/ukraina-1879994769.html
В Кремле оценили угрозу расползания по миру поставляемых Киеву вооружений
В Кремле оценили угрозу расползания по миру поставляемых Киеву вооружений - РИА Новости, 23.06.2023
В Кремле оценили угрозу расползания по миру поставляемых Киеву вооружений
Угроза расползания по всему миру поставляемых Украине натовских вооружений весьма актуальна, это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:25
2023-06-23T13:25
2023-06-23T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
израиль
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Угроза расползания по всему миру поставляемых Украине натовских вооружений весьма актуальна, это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, речь идет о противотанковых системах. В этой связи он отметил, что любые вооружения, которые Израиль в теории может передать Киеву, в итоге могут оказаться у Ирана, поэтому в вопросе поставок Украине нужно быть осторожными. "Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное оружие на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе. Это неизбежный процесс, и чем больше такого оружия поставляется на Украину, туда, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность - все это, конечно, чревато большими угрозами для региональной и, в более широком контексте, мировой безопасности", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить угрозу, о которой говорил Нетаньяху.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846375166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, дмитрий песков, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Израиль
В Кремле оценили угрозу расползания по миру поставляемых Киеву вооружений
Песков назвал расползание по миру переданного Киеву натовского оружия неизбежным процессом