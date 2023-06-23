https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html

СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона"

СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона" - РИА Новости, 23.06.2023

СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона"

Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск еще одного агента РФ, который якобы собирал информацию об... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:58

2023-06-23T12:58

2023-06-23T12:58

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск еще одного агента РФ, который якобы собирал информацию об украинских аэродромах и предоставленных Западом бронемашинах. Ранее СБУ заявляла, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского контрнаступления, а также информацию о маршрутах перевозки западного вооружения. "СБУ задержала еще одного "крота" в ВСУ, который шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, мужчина был мобилизован и служил в одном из гарнизонов на севере Украины. В СБУ утверждают, что он якобы собирал информацию о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ, передавал данные о местонахождении складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. "Кроме того… пытался обнаружить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров MaxxPro. Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах", - отметили в СБУ. Против него заведено уголовное дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230622/vooruzheniya-1879767730.html

https://ria.ru/20230617/perebroska-1878822964.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины