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СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона" - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html
СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона"
СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона" - РИА Новости, 23.06.2023
СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона"
Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск еще одного агента РФ, который якобы собирал информацию об... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:58
2023-06-23T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск еще одного агента РФ, который якобы собирал информацию об украинских аэродромах и предоставленных Западом бронемашинах. Ранее СБУ заявляла, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского контрнаступления, а также информацию о маршрутах перевозки западного вооружения. "СБУ задержала еще одного "крота" в ВСУ, который шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, мужчина был мобилизован и служил в одном из гарнизонов на севере Украины. В СБУ утверждают, что он якобы собирал информацию о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ, передавал данные о местонахождении складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. "Кроме того… пытался обнаружить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров MaxxPro. Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах", - отметили в СБУ. Против него заведено уголовное дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230622/vooruzheniya-1879767730.html
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона"

СБУ заявила о задержании российского агента, собиравшего данные о западных бронемашинах

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск еще одного агента РФ, который якобы собирал информацию об украинских аэродромах и предоставленных Западом бронемашинах.
Ранее СБУ заявляла, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского контрнаступления, а также информацию о маршрутах перевозки западного вооружения.
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«
"СБУ задержала еще одного "крота" в ВСУ, который шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, мужчина был мобилизован и служил в одном из гарнизонов на севере Украины. В СБУ утверждают, что он якобы собирал информацию о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ, передавал данные о местонахождении складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
«
"Кроме того… пытался обнаружить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров MaxxPro. Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах", - отметили в СБУ.
Против него заведено уголовное дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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