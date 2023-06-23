СБУ утверждает, что задержала российского "шпиона"
СБУ заявила о задержании российского агента, собиравшего данные о западных бронемашинах
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск еще одного агента РФ, который якобы собирал информацию об украинских аэродромах и предоставленных Западом бронемашинах.
Ранее СБУ заявляла, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского контрнаступления, а также информацию о маршрутах перевозки западного вооружения.
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"СБУ задержала еще одного "крота" в ВСУ, который шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, мужчина был мобилизован и служил в одном из гарнизонов на севере Украины. В СБУ утверждают, что он якобы собирал информацию о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ, передавал данные о местонахождении складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
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"Кроме того… пытался обнаружить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров MaxxPro. Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах", - отметили в СБУ.
Против него заведено уголовное дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.