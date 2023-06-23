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В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 23.06.2023 (обновлено: 14:28 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879985533.html
В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ
В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ
Новая воздушная тактика российских ВКС все больше тревожит Киев, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider."Высокопоставленные украинские... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:41
2023-06-23T14:28
специальная военная операция на украине
киев
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
нато
ка-52 "аллигатор"
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новая воздушная тактика российских ВКС все больше тревожит Киев, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider."Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу "превосходства России в авиации и артиллерии" во время операций по контрнаступлению, которые, по их словам, сопровождаются "ожесточенными боями", — говорится в публикации. Автор отмечает, что особенно хорошо показывают себя ударные вертолеты Ка-52: украинские войска выходят за пределы действия своих систем ПВО, что позволяет "Аллигаторам" свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами. "Кроме того, Россия разместила свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше избегала делать", — заявил эксперт из Института изучения войны Райли Бейли. По его мнению, российские системы радиоэлектронной борьбы сильно мешают ВСУ, а минные поля создают постоянную проблему для саперов. "Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует", — заключает автор.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230623/putin-1879914085.html
https://ria.ru/20230623/krym-1879954537.html
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киев, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ка-52 "Аллигатор", В мире
В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ

Business Insider: новая воздушная тактика ВКС России в зоне спецоперации тревожит Украину

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новая воздушная тактика российских ВКС все больше тревожит Киев, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.

"Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу "превосходства России в авиации и артиллерии" во время операций по контрнаступлению, которые, по их словам, сопровождаются "ожесточенными боями", — говорится в публикации.
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Автор отмечает, что особенно хорошо показывают себя ударные вертолеты Ка-52: украинские войска выходят за пределы действия своих систем ПВО, что позволяет "Аллигаторам" свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.
"Кроме того, Россия разместила свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше избегала делать", — заявил эксперт из Института изучения войны Райли Бейли.
По его мнению, российские системы радиоэлектронной борьбы сильно мешают ВСУ, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.
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"Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует", — заключает автор.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныНАТОКа-52 "Аллигатор"В мире
 
 
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