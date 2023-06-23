https://ria.ru/20230623/ukraina-1879985533.html

В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ

В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023

В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ

Новая воздушная тактика российских ВКС все больше тревожит Киев, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider."Высокопоставленные украинские... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:41

2023-06-23T12:41

2023-06-23T14:28

специальная военная операция на украине

киев

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

нато

ка-52 "аллигатор"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798954001_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_0bee3952d978faf905819e3c585b9bdf.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новая воздушная тактика российских ВКС все больше тревожит Киев, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider."Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу "превосходства России в авиации и артиллерии" во время операций по контрнаступлению, которые, по их словам, сопровождаются "ожесточенными боями", — говорится в публикации. Автор отмечает, что особенно хорошо показывают себя ударные вертолеты Ка-52: украинские войска выходят за пределы действия своих систем ПВО, что позволяет "Аллигаторам" свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами. "Кроме того, Россия разместила свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше избегала делать", — заявил эксперт из Института изучения войны Райли Бейли. По его мнению, российские системы радиоэлектронной борьбы сильно мешают ВСУ, а минные поля создают постоянную проблему для саперов. "Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует", — заключает автор.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230623/putin-1879914085.html

https://ria.ru/20230623/krym-1879954537.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", в мире