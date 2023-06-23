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"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 23.06.2023 (обновлено: 08:39 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html
"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины
"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины - РИА Новости, 23.06.2023
"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины
Западное оружие, поставленное Украине, появляется у израильских границ, заявил в интервью газете The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:18
2023-06-23T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
биньямин нетаньяху
украина
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Западное оружие, поставленное Украине, появляется у израильских границ, заявил в интервью газете The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху. &quot;У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана &lt;...&gt;. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах&quot;, — сказал премьер Израиля.Кроме того, он назвал еще одной причиной в отказе поставлять Украине оружие близкую военную границу с Россией. В частности, Нетаньяху напомнил, что израильские пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии.Премьер заявил, что из-за перечисленных причин считает правильным выбранный Тель-Авивом сбалансированный подход к конфликту.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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в мире, биньямин нетаньяху, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Биньямин Нетаньяху, Украина, Россия
"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины

Премьер Нетаньяху: Израиль уже видит у своих границ переданное Украине западное оружие

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Западное оружие, поставленное Украине, появляется у израильских границ, заявил в интервью газете The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«

"У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана <...>. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах", — сказал премьер Израиля.

Кроме того, он назвал еще одной причиной в отказе поставлять Украине оружие близкую военную границу с Россией. В частности, Нетаньяху напомнил, что израильские пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии.

Премьер заявил, что из-за перечисленных причин считает правильным выбранный Тель-Авивом сбалансированный подход к конфликту.
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