https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины

"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины - РИА Новости, 23.06.2023

"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины

Западное оружие, поставленное Украине, появляется у израильских границ, заявил в интервью газете The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:18

2023-06-23T08:18

2023-06-23T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

биньямин нетаньяху

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:46:2907:1681_1920x0_80_0_0_66148af0d1335e2c19a3665b364fdd42.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Западное оружие, поставленное Украине, появляется у израильских границ, заявил в интервью газете The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана <...>. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах", — сказал премьер Израиля.Кроме того, он назвал еще одной причиной в отказе поставлять Украине оружие близкую военную границу с Россией. В частности, Нетаньяху напомнил, что израильские пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии.Премьер заявил, что из-за перечисленных причин считает правильным выбранный Тель-Авивом сбалансированный подход к конфликту.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, биньямин нетаньяху, украина, россия