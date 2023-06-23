https://ria.ru/20230623/ukraina-1879902063.html

Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России

Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России - РИА Новости, 23.06.2023

Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России

Украина "обречена" быть другом России, несмотря на нынешний конфликт, заявил профессор Николай Петро из университета Род-Айленда в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T04:07

2023-06-23T04:07

2023-06-23T05:50

украина

россия

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина "обречена" быть другом России, несмотря на нынешний конфликт, заявил профессор Николай Петро из университета Род-Айленда в беседе с РИА Новости."Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями", — заявил он.По словам собеседника агентства, стороны должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс."Ни одна страна не может выжить, если будет думать только о своих интересах. Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников", — считает Петро.На этой неделе в интервью американскому каналу ведущей Ким Айверсен Петро сказал, что Украина "должна учиться жить мирно с Россией, и это означает в какой-то степени приспособиться к российским интересам". Касаясь попыток Киева вернуть себе территории, профессор говорил, что "с восстановлением территории Украина вернула бы себе и проблемы, которые привели к войне".

https://ria.ru/20230612/peregovory-1877653589.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, сша