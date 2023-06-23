https://ria.ru/20230623/ukraina-1879902063.html
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России - РИА Новости, 23.06.2023
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России
Украина "обречена" быть другом России, несмотря на нынешний конфликт, заявил профессор Николай Петро из университета Род-Айленда в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T04:07
2023-06-23T04:07
2023-06-23T05:50
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина "обречена" быть другом России, несмотря на нынешний конфликт, заявил профессор Николай Петро из университета Род-Айленда в беседе с РИА Новости."Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями", — заявил он.По словам собеседника агентства, стороны должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс."Ни одна страна не может выжить, если будет думать только о своих интересах. Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников", — считает Петро.На этой неделе в интервью американскому каналу ведущей Ким Айверсен Петро сказал, что Украина "должна учиться жить мирно с Россией, и это означает в какой-то степени приспособиться к российским интересам". Касаясь попыток Киева вернуть себе территории, профессор говорил, что "с восстановлением территории Украина вернула бы себе и проблемы, которые привели к войне".
https://ria.ru/20230612/peregovory-1877653589.html
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украина, россия, в мире, сша
Украина, Россия, В мире, США
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России
Профессор из США Петро: Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и обречены быть друзьями