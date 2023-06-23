Рейтинг@Mail.ru
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 23.06.2023 (обновлено: 05:50 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879902063.html
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России - РИА Новости, 23.06.2023
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России
Украина "обречена" быть другом России, несмотря на нынешний конфликт, заявил профессор Николай Петро из университета Род-Айленда в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T04:07
2023-06-23T05:50
украина
россия
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина "обречена" быть другом России, несмотря на нынешний конфликт, заявил профессор Николай Петро из университета Род-Айленда в беседе с РИА Новости.&quot;Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями&quot;, — заявил он.По словам собеседника агентства, стороны должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс."Ни одна страна не может выжить, если будет думать только о своих интересах. Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников", — считает Петро.На этой неделе в интервью американскому каналу ведущей Ким Айверсен Петро сказал, что Украина "должна учиться жить мирно с Россией, и это означает в какой-то степени приспособиться к российским интересам". Касаясь попыток Киева вернуть себе территории, профессор говорил, что "с восстановлением территории Украина вернула бы себе и проблемы, которые привели к войне".
https://ria.ru/20230612/peregovory-1877653589.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, сша
Украина, Россия, В мире, США
Американский профессор считает, что Украина обречена быть другом России

Профессор из США Петро: Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и обречены быть друзьями

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина "обречена" быть другом России, несмотря на нынешний конфликт, заявил профессор Николай Петро из университета Род-Айленда в беседе с РИА Новости.
«

"Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями", — заявил он.

По словам собеседника агентства, стороны должны приспособиться друг к другу через желание достичь компромисс.
"Ни одна страна не может выжить, если будет думать только о своих интересах. Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников", — считает Петро.
На этой неделе в интервью американскому каналу ведущей Ким Айверсен Петро сказал, что Украина "должна учиться жить мирно с Россией, и это означает в какой-то степени приспособиться к российским интересам". Касаясь попыток Киева вернуть себе территории, профессор говорил, что "с восстановлением территории Украина вернула бы себе и проблемы, которые привели к войне".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной
12 июня, 15:44
 
УкраинаРоссияВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала