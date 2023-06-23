https://ria.ru/20230623/ukraina-1879898747.html

В сенате США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

В сенате США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО - РИА Новости, 23.06.2023

В сенате США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T01:55

2023-06-23T01:55

2023-06-23T02:09

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. "Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО", - сказал на пресс-конференции республиканец Линдси Грэм. По его словам, принятие резолюции станет сигналом для руководства РФ о том, что использование ядерного оружия "приведет к войне с НАТО". Резолюцию Грэм внес вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Документ зарегистрирован в базе данных конгресса. Резолюция даже в случае принятия не будет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется лишь рекомендацией. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять. Глава СВР Сергей Нарышкин ранее сообщал, что появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой", подчеркнув, что ее потенциальное применение будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья. Сенатор Грэм объявлен в розыск МВД России за предыдущие русофобские высказывания, СК РФ за такие заявление возбудил против него уголовное дело.

https://ria.ru/20230622/oruzhie-1879773546.html

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