https://ria.ru/20230623/ukraina-1879525426.html

Такого никто не ждал. Украину охватили беспрецедентные протесты

Такого никто не ждал. Украину охватили беспрецедентные протесты - РИА Новости, 23.06.2023

Такого никто не ждал. Украину охватили беспрецедентные протесты

Несмотря на попытки официального Киева "отменить" Россию и все русское, даже в самом националистическом городе Украины продолжают петь песни на "вражеском"... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:00

2023-06-23T08:00

2023-06-23T08:02

в мире

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"голос"

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на попытки официального Киева "отменить" Россию и все русское, даже в самом националистическом городе Украины продолжают петь песни на "вражеском" языке. Это вызвало скандал. Но репрессии в адрес исполнителя натолкнулись на сопротивление общества. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.Перемены во ЛьвовеВ начале июня 17-летний парень из Одессы спел в центре Львова одну из песен Виктора Цоя. Это увидела депутат Верховной рады от партии "Голос" Наталья Пипа. Она принялась отчитывать музыканта за "запрещенный язык". Тот ответил, что приехал из города, где "все говорят по-русски". Спор перерос в перебранку с оскорблениями и использованием ненормативной лексики.Пользуясь служебным положением, Пипа отправила молодого человека в приют для несовершеннолетних. Полиция оформила "акт найденного ребенка". Парня заставили извиниться перед депутатом — на украинском языке.Пипа выложила в Сеть их перепалку. Музыкант отметил, что она вырезала эпизод, где он объяснял, что Цой погиб еще до развала СССР.Из приюта молодого человека вызволяли одесские чиновники. Глава службы по делам детей Юлия Никандрова указала, что с 14 лет украинцы имеют право перемещаться по стране без сопровождения взрослых. У "найденного ребенка" были при себе паспорт и деньги, жилье во Львове ему предоставил друг.Глава департамента образования Одессы Елена Буйневич добавила, что львовские коллеги не проявляли никакой заинтересованности в разрешении проблемы, они даже не сообщили об инциденте родным парня. И сама Буйневич узнала о случившемся только спустя два дня.Звезда ОдессыВ социальных сетях запустили флешмоб в поддержку пострадавшего. Участвовали жители Львова, Киева, Одессы, Чернигова и других городов. Ролики записывали даже солдаты на линии фронта. Они либо осуждали Пипу и поддерживали парня, либо просто пели песни Цоя."Эта неприятная личность не знала, кто такой Цой. Но не страшно, теперь ты узнаешь все его песни и они будут долго играть у тебя в голове на русском языке", — заявил один из участников акции. "У меня почти весь батальон говорит по-русски. Мне во время боя проще по-русски кричать о том, что я думаю", — признался другой. В Одессе уличный музыкант исполнил песню Цоя "Когда твоя девушка больна" — явный намек на психическое состояние Пипы.Скандал докатился до Минкульта. Журналисты решили выяснить в ведомстве, можно ли слушать и петь песни Цоя. Министерство переадресовало вопрос в Госагентство по искусствам и художественному образованию. Там пока молчат.Украинские власти давно борются с "языком страны-агрессора". Еще при президенте Петре Порошенко приняли закон, ограничивающий использование русского в СМИ, при общении с чиновниками и в сфере услуг. Потом стали призывать к полному искоренению русской культуры. К примеру, секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что "недобиткам русского мира" нет места на Украине.Как и следовало ожидать, все это не объединило общество, а, наоборот, раскололо. Деятелей киевского режима это не смущает: они твердят, что "русских украинцев" не бывает и настоящий патриот не может говорить на "языке врага".Группа кровиУкраинский политолог Руслан Бортник, рассуждая о формировании политической нации, сказал в интервью изданию "Страна.ua": "Если возобладает этноцентричный подход, даже факт служения Украине не станет спасательным кругом".Он полагает, что протест русскоязычного населения связан с недовольством авторитарными тенденциями. По его словам, украинцы понимают, что их государство вовсе не такое демократичное, как об этом рассказывают представители правящей элиты и подконтрольные им СМИ, и хотят сохранить как минимум внутреннюю свободу. В частности, право выбирать для себя любимые песни.Эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов не исключает, что выступления солдат могли быть санкционированы их командованием. Он напоминает: проблема языка играла важную роль во всех избирательных кампаниях на Украине, общество делили на своих и чужих. При этом уже в 2014-м стало ясно, что так называемые добробаты формируются из русскоязычных. Тогда власти этим удачно воспользовались, а сейчас явно перегнули палку."Военное руководство опасается раскола в армии по языковому признаку. Если это произойдет, фронт развалится. Поэтому решили продемонстрировать единство", — рассуждает специалист.Однако в целом Киев не изменит политику искоренения всего русского, уточняет он. Подконтрольные властям СМИ постараются замять львовскую историю, и все опять пойдет по утвержденному ранее плану.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873465497.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872420295.html

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в мире, украина, львов, виктор цой, петр порошенко, одесса, "голос", верховная рада украины, политика