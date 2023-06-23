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На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов под видом водителей
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов под видом водителей - РИА Новости, 23.06.2023
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов под видом водителей
Схему вывоза уклонистов за границу под видом водителей раскрыли в Тернопольской области Украины, сообщили в госбюро расследований (ГБР) в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:26
2023-06-23T15:26
2023-06-23T15:26
в мире
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Схему вывоза уклонистов за границу под видом водителей раскрыли в Тернопольской области Украины, сообщили в госбюро расследований (ГБР) в Telegram-канале. "ГБР разоблачило на Тернопольщине преступную группу, которая создала транспортное предприятие для перевозки уклонистов через границу. Местный предприниматель вместе с двумя сообщниками зарегистрировали на подставное лицо предприятие, которое имело лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров", - говорится в сообщении. По информации ведомства, военнообязанных, желающих выехать за границу, регистрировали как водителей предприятия. За услугу брали 7 тысяч долларов. "Работники ГБР проверяют около 100 подобных перевозок при посредничестве дельцов", - добавили в госбюро расследований. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230331/svyaschennosluzhitel-1862200836.html
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в мире, украина
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов под видом водителей
ГБР разоблачило на Тернопольщине схему вывоза уклонистов за границу под видом водителей
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Схему вывоза уклонистов за границу под видом водителей раскрыли в Тернопольской области Украины, сообщили в госбюро расследований (ГБР) в Telegram-канале
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"ГБР разоблачило на Тернопольщине преступную группу, которая создала транспортное предприятие для перевозки уклонистов через границу. Местный предприниматель вместе с двумя сообщниками зарегистрировали на подставное лицо предприятие, которое имело лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, военнообязанных, желающих выехать за границу, регистрировали как водителей предприятия. За услугу брали 7 тысяч долларов.
"Работники ГБР проверяют около 100 подобных перевозок при посредничестве дельцов", - добавили в госбюро расследований.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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