https://ria.ru/20230623/ubiystvo-1879956593.html

Источник: жителя Алтая проверяют на причастность к убийству абитуриенток

Источник: жителя Алтая проверяют на причастность к убийству абитуриенток - РИА Новости, 23.06.2023

Источник: жителя Алтая проверяют на причастность к убийству абитуриенток

Задержанного жителя Калманского района проверяют на причастность к похищению и убийству абитуриенток в Алтайском крае в 2000 году, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:59

2023-06-23T10:59

2023-06-23T10:59

происшествия

барнаул

калманский район

алтайский государственный технический университет

республика алтай

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БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Задержанного жителя Калманского района проверяют на причастность к похищению и убийству абитуриенток в Алтайском крае в 2000 году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее в СУСК по региону сообщали о том, что 52-летнего жителя Калманского района задержали по делу об изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, совершенное еще в 1989 году. Мужчина во всем признался, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. "В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого (жителя Калманского района Алтайского края - ред) к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю", - сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что задержанного проверяют в том числе и на причастность к делу о похищении и убийстве абитуриенток политеха в 2000 году в Барнауле. Как сообщает телеграм-канал Baza, задержанный уже якобы признался в похищении и убийстве абитуриенток. В СУСК по региону РИА Новости не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сославшись на интересы следствия. "Наша с вами главная задача на данный момент - не навредить следствию", - отметили в СУСК. Резонансное происшествие произошло в Барнауле в 2000 году. За несколько месяцев пропали пятеро абитуриенток Алтайского государственного технического университета, которые направлялись в вуз или которых в последний раз видели именно там. Позже тела девушек обнаруживали в пригороде Барнаула, в том числе в Калманском районе. Позже у полиции появился подозреваемый, который во время следственных действий покончил с собой. На этом убийства якобы прекратились.

https://ria.ru/20230605/ubiystvo-1876285756.html

https://ria.ru/20230603/arest-1875960799.html

барнаул

калманский район

республика алтай

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происшествия, барнаул, калманский район, алтайский государственный технический университет, республика алтай