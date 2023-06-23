https://ria.ru/20230623/ubiystvo-1879956593.html
Источник: жителя Алтая проверяют на причастность к убийству абитуриенток
Источник: жителя Алтая проверяют на причастность к убийству абитуриенток - РИА Новости, 23.06.2023
Источник: жителя Алтая проверяют на причастность к убийству абитуриенток
Задержанного жителя Калманского района проверяют на причастность к похищению и убийству абитуриенток в Алтайском крае в 2000 году, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:59
2023-06-23T10:59
2023-06-23T10:59
происшествия
барнаул
калманский район
алтайский государственный технический университет
республика алтай
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БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Задержанного жителя Калманского района проверяют на причастность к похищению и убийству абитуриенток в Алтайском крае в 2000 году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее в СУСК по региону сообщали о том, что 52-летнего жителя Калманского района задержали по делу об изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, совершенное еще в 1989 году. Мужчина во всем признался, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. "В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого (жителя Калманского района Алтайского края - ред) к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю", - сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что задержанного проверяют в том числе и на причастность к делу о похищении и убийстве абитуриенток политеха в 2000 году в Барнауле. Как сообщает телеграм-канал Baza, задержанный уже якобы признался в похищении и убийстве абитуриенток. В СУСК по региону РИА Новости не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сославшись на интересы следствия. "Наша с вами главная задача на данный момент - не навредить следствию", - отметили в СУСК. Резонансное происшествие произошло в Барнауле в 2000 году. За несколько месяцев пропали пятеро абитуриенток Алтайского государственного технического университета, которые направлялись в вуз или которых в последний раз видели именно там. Позже тела девушек обнаруживали в пригороде Барнаула, в том числе в Калманском районе. Позже у полиции появился подозреваемый, который во время следственных действий покончил с собой. На этом убийства якобы прекратились.
https://ria.ru/20230605/ubiystvo-1876285756.html
https://ria.ru/20230603/arest-1875960799.html
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происшествия, барнаул, калманский район, алтайский государственный технический университет, республика алтай
Происшествия, Барнаул, Калманский район, Алтайский государственный технический университет, Республика Алтай
Источник: жителя Алтая проверяют на причастность к убийству абитуриенток
Жителя Калманки проверяют на причастность к убийству абитуриенток на Алтае в 2000 году
БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Задержанного жителя Калманского района проверяют на причастность к похищению и убийству абитуриенток в Алтайском крае в 2000 году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее в СУСК по региону сообщали о том, что 52-летнего жителя Калманского района задержали по делу об изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, совершенное еще в 1989 году. Мужчина во всем признался, ему предъявили обвинение и заключили под стражу.
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"В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого (жителя Калманского района Алтайского края - ред) к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю", - сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что задержанного проверяют в том числе и на причастность к делу о похищении и убийстве абитуриенток политеха в 2000 году в Барнауле
.
Как сообщает телеграм-канал Baza, задержанный уже якобы признался в похищении и убийстве абитуриенток. В СУСК по региону РИА Новости не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сославшись на интересы следствия.
"Наша с вами главная задача на данный момент - не навредить следствию", - отметили в СУСК.
Резонансное происшествие произошло в Барнауле в 2000 году. За несколько месяцев пропали пятеро абитуриенток Алтайского государственного технического университета
, которые направлялись в вуз или которых в последний раз видели именно там. Позже тела девушек обнаруживали в пригороде Барнаула, в том числе в Калманском районе
. Позже у полиции появился подозреваемый, который во время следственных действий покончил с собой. На этом убийства якобы прекратились.
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