https://ria.ru/20230623/trudoustroystva-1880097790.html

Чернышенко оценил уровень трудоустройства калининградских выпускников

Чернышенко оценил уровень трудоустройства калининградских выпускников - РИА Новости, 23.06.2023

Чернышенко оценил уровень трудоустройства калининградских выпускников

В Калининградской области очень высокий процент трудоустройства выпускников, порядка 90 %, вузы готовят кадры целенаправленно для представленного в регионе... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:36

2023-06-23T21:36

2023-06-23T21:36

калининградская область

россия

калининград

антон алиханов

дмитрий чернышенко

балтийский федеральный университет

общество

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КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. В Калининградской области очень высокий процент трудоустройства выпускников, порядка 90 %, вузы готовят кадры целенаправленно для представленного в регионе бизнеса, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Калининградскую область в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и совещание с участием руководителей цифровой трансформации (РЦТ) федеральных и региональных министерств. На встрече также обсудили проблемы и перспективы научно-образовательной сферы и обозначили ключевые задачи для региона на ближайшие годы. "За последние годы Калининградская область существенно продвинулась в рейтинге инвестиционной привлекательности и занимает сейчас 11-е место. Индекс физического объема инвестиций в I квартале 2023 года в регионе составил 158,4% – это 5 место в России и 1 место в Северо-Западном федеральном округе", - рассказал Чернышенко. Он добавил, что были привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты на создание прибрежной туристической инфраструктуры и реконструкцию очистных сооружений в центре региона. "В планах у субъекта – создать 2 тыс. рабочих мест и привлечь 36 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Это связано в том числе с развитием особой экономической зоны, которая в 2021 г. вошла в число лучших в мире. Сейчас здесь представлены компании из самых разных отраслей", – отметил Чернышенко. Вице-премьер и глава региона также обсудили проблемы и перспективы научно-образовательной сферы. "Научно-образовательный потенциал в Калининградской области растёт прежде всего благодаря федеральным мерам поддержки, так как БФУ им. И.Канта – опорный вуз региона, участвует практически во всех федеральных программах, которые есть на текущий момент. Стоит обратить внимание, что в Калининградской области очень высокий процент трудоустройства выпускников – порядка 88%", - подчеркнул Чернышенко. По его словам, это говорит о том, что между вузами и работодателями в регионе выстроена правильная модель взаимодействия, и кадры готовятся целенаправленно для того бизнеса, который представлен в Калининградской области.

https://na.ria.ru/20230623/abiturient-1879986830.html

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калининградская область, россия, калининград, антон алиханов, дмитрий чернышенко, балтийский федеральный университет, общество