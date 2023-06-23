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Чернышенко оценил уровень трудоустройства калининградских выпускников - РИА Новости, 23.06.2023
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21:36 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/trudoustroystva-1880097790.html
Чернышенко оценил уровень трудоустройства калининградских выпускников
Чернышенко оценил уровень трудоустройства калининградских выпускников - РИА Новости, 23.06.2023
Чернышенко оценил уровень трудоустройства калининградских выпускников
В Калининградской области очень высокий процент трудоустройства выпускников, порядка 90 %, вузы готовят кадры целенаправленно для представленного в регионе... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:36
2023-06-23T21:36
калининградская область
россия
калининград
антон алиханов
дмитрий чернышенко
балтийский федеральный университет
общество
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КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. В Калининградской области очень высокий процент трудоустройства выпускников, порядка 90 %, вузы готовят кадры целенаправленно для представленного в регионе бизнеса, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Калининградскую область в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и совещание с участием руководителей цифровой трансформации (РЦТ) федеральных и региональных министерств. На встрече также обсудили проблемы и перспективы научно-образовательной сферы и обозначили ключевые задачи для региона на ближайшие годы. "За последние годы Калининградская область существенно продвинулась в рейтинге инвестиционной привлекательности и занимает сейчас 11-е место. Индекс физического объема инвестиций в I квартале 2023 года в регионе составил 158,4% – это 5 место в России и 1 место в Северо-Западном федеральном округе", - рассказал Чернышенко. Он добавил, что были привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты на создание прибрежной туристической инфраструктуры и реконструкцию очистных сооружений в центре региона. "В планах у субъекта – создать 2 тыс. рабочих мест и привлечь 36 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Это связано в том числе с развитием особой экономической зоны, которая в 2021 г. вошла в число лучших в мире. Сейчас здесь представлены компании из самых разных отраслей", – отметил Чернышенко. Вице-премьер и глава региона также обсудили проблемы и перспективы научно-образовательной сферы. "Научно-образовательный потенциал в Калининградской области растёт прежде всего благодаря федеральным мерам поддержки, так как БФУ им. И.Канта – опорный вуз региона, участвует практически во всех федеральных программах, которые есть на текущий момент. Стоит обратить внимание, что в Калининградской области очень высокий процент трудоустройства выпускников – порядка 88%", - подчеркнул Чернышенко. По его словам, это говорит о том, что между вузами и работодателями в регионе выстроена правильная модель взаимодействия, и кадры готовятся целенаправленно для того бизнеса, который представлен в Калининградской области.
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калининградская область, россия, калининград, антон алиханов, дмитрий чернышенко, балтийский федеральный университет, общество
Калининградская область, Россия, Калининград, Антон Алиханов, Дмитрий Чернышенко, Балтийский федеральный университет, Общество
Чернышенко оценил уровень трудоустройства калининградских выпускников

Чернышенко: процент трудоустройства калининградских выпускников достиг 88 процентов

© Depositphotos.com / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Depositphotos.com / unguryanu
Выпускники университета. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. В Калининградской области очень высокий процент трудоустройства выпускников, порядка 90 %, вузы готовят кадры целенаправленно для представленного в регионе бизнеса, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Калининградскую область в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и совещание с участием руководителей цифровой трансформации (РЦТ) федеральных и региональных министерств. На встрече также обсудили проблемы и перспективы научно-образовательной сферы и обозначили ключевые задачи для региона на ближайшие годы.
"За последние годы Калининградская область существенно продвинулась в рейтинге инвестиционной привлекательности и занимает сейчас 11-е место. Индекс физического объема инвестиций в I квартале 2023 года в регионе составил 158,4% – это 5 место в России и 1 место в Северо-Западном федеральном округе", - рассказал Чернышенко.
Он добавил, что были привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты на создание прибрежной туристической инфраструктуры и реконструкцию очистных сооружений в центре региона.
"В планах у субъекта – создать 2 тыс. рабочих мест и привлечь 36 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Это связано в том числе с развитием особой экономической зоны, которая в 2021 г. вошла в число лучших в мире. Сейчас здесь представлены компании из самых разных отраслей", – отметил Чернышенко.
Вице-премьер и глава региона также обсудили проблемы и перспективы научно-образовательной сферы.
"Научно-образовательный потенциал в Калининградской области растёт прежде всего благодаря федеральным мерам поддержки, так как БФУ им. И.Канта – опорный вуз региона, участвует практически во всех федеральных программах, которые есть на текущий момент. Стоит обратить внимание, что в Калининградской области очень высокий процент трудоустройства выпускников – порядка 88%", - подчеркнул Чернышенко.
По его словам, это говорит о том, что между вузами и работодателями в регионе выстроена правильная модель взаимодействия, и кадры готовятся целенаправленно для того бизнеса, который представлен в Калининградской области.
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Калининградская областьРоссияКалининградАнтон АлихановДмитрий ЧернышенкоБалтийский федеральный университетОбщество
 
 
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