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На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.06.2023
На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:53
2023-06-23T22:53
2023-06-23T22:57
специальная военная операция на украине
украина
в мире
винницкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги прозвучал в Винницкой области в 22.44 (совпадает с мск), а к 22.51 тревога была объявлена на всей территории страны.Ранее воздушная тревога уже объявлялась во всех областях Украины в 21.38.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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украина, в мире, винницкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Винницкая область, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу
Украинские власти снова объявили воздушную тревогу на всей территории страны