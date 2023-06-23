https://ria.ru/20230623/trevoga-1880098324.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.06.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:42

2023-06-23T21:42

2023-06-23T21:43

украина

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги во всех областях страны прозвучал в 21.38 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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украина, в мире, вооруженные силы рф