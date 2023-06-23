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Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны - РИА Новости, 23.06.2023
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09:15 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/tovary-1879921704.html
Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны
Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны - РИА Новости, 23.06.2023
Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны
Правительство РФ утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС на гуманитарные и другие цели, соответствующее... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:15
2023-06-23T09:15
россия
михаил мишустин
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС на гуманитарные и другие цели, соответствующее постановление, закрепляющее норму принятого в июне закона, подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. "Товары легкой промышленности, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях и полученные Росимуществом, можно будет передавать на гуманитарные и другие цели МЧС и Минобороны. Постановление, закрепляющее норму принятого в июне закона, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Речь идет об обуви, одежде, а также текстильных изделиях. Конфискованные товары будут не уничтожаться, а при необходимости безвозмездно передаваться МЧС и Минобороны, а затем использоваться по их прямому назначению. Например, для помощи людям, чье имущество пострадало от пожара или наводнения. "Постановлением правительства устанавливается порядок безвозмездной передачи конфискованных товаров. При их поступлении в распоряжение Росимущества, оно направляет Минобороны и МЧС уведомление о наличии конфиската. Министерства в свою очередь в течение 15 дней направляют в Росимущество согласие на получение товаров", - отметили в кабмине. Закон, в соответствии с которым конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС, был подписан президентом Владимиром Путиным 13 июня. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары.
https://ria.ru/20230317/imuschestvo-1858612353.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны

Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС

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Знаки, запрещающие полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС на гуманитарные и другие цели, соответствующее постановление, закрепляющее норму принятого в июне закона, подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Товары легкой промышленности, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях и полученные Росимуществом, можно будет передавать на гуманитарные и другие цели МЧС и Минобороны. Постановление, закрепляющее норму принятого в июне закона, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Речь идет об обуви, одежде, а также текстильных изделиях. Конфискованные товары будут не уничтожаться, а при необходимости безвозмездно передаваться МЧС и Минобороны, а затем использоваться по их прямому назначению. Например, для помощи людям, чье имущество пострадало от пожара или наводнения.
"Постановлением правительства устанавливается порядок безвозмездной передачи конфискованных товаров. При их поступлении в распоряжение Росимущества, оно направляет Минобороны и МЧС уведомление о наличии конфиската. Министерства в свою очередь в течение 15 дней направляют в Росимущество согласие на получение товаров", - отметили в кабмине.
Закон, в соответствии с которым конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС, был подписан президентом Владимиром Путиным 13 июня. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары.
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РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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