https://ria.ru/20230623/tovary-1879921704.html

Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны

Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны - РИА Новости, 23.06.2023

Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны

Правительство РФ утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС на гуманитарные и другие цели, соответствующее... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:15

2023-06-23T09:15

2023-06-23T09:15

россия

михаил мишустин

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС на гуманитарные и другие цели, соответствующее постановление, закрепляющее норму принятого в июне закона, подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. "Товары легкой промышленности, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях и полученные Росимуществом, можно будет передавать на гуманитарные и другие цели МЧС и Минобороны. Постановление, закрепляющее норму принятого в июне закона, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Речь идет об обуви, одежде, а также текстильных изделиях. Конфискованные товары будут не уничтожаться, а при необходимости безвозмездно передаваться МЧС и Минобороны, а затем использоваться по их прямому назначению. Например, для помощи людям, чье имущество пострадало от пожара или наводнения. "Постановлением правительства устанавливается порядок безвозмездной передачи конфискованных товаров. При их поступлении в распоряжение Росимущества, оно направляет Минобороны и МЧС уведомление о наличии конфиската. Министерства в свою очередь в течение 15 дней направляют в Росимущество согласие на получение товаров", - отметили в кабмине. Закон, в соответствии с которым конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС, был подписан президентом Владимиром Путиным 13 июня. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары.

https://ria.ru/20230317/imuschestvo-1858612353.html

https://ria.ru/20230519/kontrabanda-1872794201.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил мишустин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)