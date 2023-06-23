https://ria.ru/20230623/titan-1880105501.html
Британский военный назвал возможные причины взрыва на затонувшем батискафе
Британский военный назвал возможные причины взрыва на затонувшем батискафе - РИА Новости, 23.06.2023
Британский военный назвал возможные причины взрыва на затонувшем батискафе
Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси в интервью Sky News назвал две возможные причины взрыва на... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:56
2023-06-23T22:56
2023-06-23T23:26
в мире
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси в интервью Sky News назвал две возможные причины взрыва на затонувшем батискафе "Титан"."Есть две версии. Первая: люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна, сломался, что привело к разрушению корпуса судна. Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками, и в результате не выдержал водяного давления", — предположил он.По словам военнослужащего, игнорирование общепринятых способов создания подводных аппаратов в случае "Титана" было сопряжено с огромными рисками, а результатом стала гибель пяти человек.Связь с глубоководным судном компании OceanGate Expeditions пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения.По данным Береговой охраны США, обломки батискафа нашли в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом направленном внутрь взрыве". Экипаж, в состав которого входили британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын, объявили погибшим.
https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880072663.html
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в мире, великобритания, сша, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Великобритания, США, Франция, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Британский военный назвал возможные причины взрыва на затонувшем батискафе
Экс-капитан ВМС Британии Рэмси: батискаф "Титан" мог взорваться из-за ошибок в конструкции