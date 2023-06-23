В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан"
CNN: пассажиры батискафа "Титан" погибли безболезненно и быстро, их тела вряд ли найдут
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пассажиры батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", погибли быстро и безболезненно, заявила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти в интервью CNN.
"Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Все это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно", — сказала она.
"Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Все это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно", — сказала она.
Эксперты считают, что шансы найти останки погибших крайне малы.
Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По информации The Wall Street Journal, еще через несколько часов сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв в Атлантическом океане.
По информации Береговой охраны США, обломки батискафа нашли в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом направленном внутрь взрыве". Экипаж, в составе которого, по сведениям СМИ, были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын, объявили погибшим.