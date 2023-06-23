https://ria.ru/20230623/titan-1880006816.html

В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан"

В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023

В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан"

Пассажиры батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", погибли быстро и безболезненно, заявила профессор... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:18

2023-06-23T14:18

2023-06-23T18:18

в мире

сша

флорида

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пассажиры батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", погибли быстро и безболезненно, заявила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти в интервью CNN."Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Все это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно", — сказала она. Эксперты считают, что шансы найти останки погибших крайне малы. Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По информации The Wall Street Journal, еще через несколько часов сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв в Атлантическом океане.По информации Береговой охраны США, обломки батискафа нашли в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом направленном внутрь взрыве". Экипаж, в составе которого, по сведениям СМИ, были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын, объявили погибшим.

https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880072663.html

https://ria.ru/20230623/predskazanie-1879844421.html

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в мире, сша, флорида, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа