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В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023
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14:18 23.06.2023 (обновлено: 18:18 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/titan-1880006816.html
В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан"
В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023
В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан"
Пассажиры батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", погибли быстро и безболезненно, заявила профессор... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:18
2023-06-23T18:18
в мире
сша
флорида
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пассажиры батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", погибли быстро и безболезненно, заявила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти в интервью CNN."Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Все это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно", — сказала она. Эксперты считают, что шансы найти останки погибших крайне малы. Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По информации The Wall Street Journal, еще через несколько часов сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв в Атлантическом океане.По информации Береговой охраны США, обломки батискафа нашли в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом направленном внутрь взрыве". Экипаж, в составе которого, по сведениям СМИ, были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын, объявили погибшим.
https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880072663.html
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в мире, сша, флорида, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Флорида, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
В США раскрыли новые подробности катастрофы с батискафом "Титан"

CNN: пассажиры батискафа "Титан" погибли безболезненно и быстро, их тела вряд ли найдут

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пассажиры батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", погибли быстро и безболезненно, заявила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти в интервью CNN.

"Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Все это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно", — сказала она.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
СМИ: странную деталь с затонувшего батискафа нашли у американских военных
Вчера, 18:09
Эксперты считают, что шансы найти останки погибших крайне малы.
Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По информации The Wall Street Journal, еще через несколько часов сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв в Атлантическом океане.
По информации Береговой охраны США, обломки батискафа нашли в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом направленном внутрь взрыве". Экипаж, в составе которого, по сведениям СМИ, были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын, объявили погибшим.
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В миреСШАФлоридаПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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