https://ria.ru/20230623/ternopol-1880013089.html

Тернопольские власти настаивают на передаче ПЦУ Почаевской лавры УПЦ

Тернопольские власти настаивают на передаче ПЦУ Почаевской лавры УПЦ - РИА Новости, 23.06.2023

Тернопольские власти настаивают на передаче ПЦУ Почаевской лавры УПЦ

Глава Тернопольской областной военной администрации Михаил Головко настаивает на передаче Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви областной РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:33

2023-06-23T14:33

2023-06-23T14:33

религия

украинская православная церковь

тернопольская область

украина

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Тернопольской областной военной администрации Михаил Головко настаивает на передаче Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви областной общине - по его словам, она должна принадлежать раскольнической структуре "Православная церковь Украины". Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп. Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука. "Мы уже собирали пять внеочередных заседаний облсовета, обращались к правительству, парламенту, Минкульту: давайте, разорвите договор. Нас не слышат, не замечают. Мы на сессии Тернопольского облсовета инициируем обращение, чтобы отдать эту святыню в собственность областной общине, как это было до 2012 года, и мы найдём способ, как выгнать российскую церковь, как разорвать договор", - сказал Головко в эфире Тернопольского областного телеканала "Галичина".По его словам, в Почаевской лавре должна служить ПЦУ. Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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Ольга Фомченкова

украинская православная церковь, тернопольская область, украина, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)