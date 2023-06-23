Тернопольские власти настаивают на передаче ПЦУ Почаевской лавры УПЦ
Глава Тернопольской ОВА Головко настаивает на передаче ПЦУ Почаевской лавры УПЦ
© iStock.com / todaydesignПочаевская Лавра
© iStock.com / todaydesign
Почаевская Лавра. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Тернопольской областной военной администрации Михаил Головко настаивает на передаче Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви областной общине - по его словам, она должна принадлежать раскольнической структуре "Православная церковь Украины".
Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп. Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука.
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"Мы уже собирали пять внеочередных заседаний облсовета, обращались к правительству, парламенту, Минкульту: давайте, разорвите договор. Нас не слышат, не замечают. Мы на сессии Тернопольского облсовета инициируем обращение, чтобы отдать эту святыню в собственность областной общине, как это было до 2012 года, и мы найдём способ, как выгнать российскую церковь, как разорвать договор", - сказал Головко в эфире Тернопольского областного телеканала "Галичина".
По его словам, в Почаевской лавре должна служить ПЦУ.
Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".