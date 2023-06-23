https://ria.ru/20230623/terminal-1880013550.html

Украина примет участие в строительстве зернового терминала в порту Нигерии

Украина примет участие в строительстве зернового терминала в порту Нигерии - РИА Новости, 23.06.2023

Украина примет участие в строительстве зернового терминала в порту Нигерии

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) совместно построят зерновой терминал в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:33

2023-06-23T14:33

2023-06-23T14:33

экономика

украина

нигерия

лондон

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) совместно построят зерновой терминал в нигерийском порту Лекки, сообщает пресс-служба украинского министерства. "Минагрополитики Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) в Лондоне на полях конференции по вопросам восстановления Украины подписали меморандум о взаимопонимании и совместном участии в проекте зернового терминала в порту Лекки, Нигерия", - сообщает пресс-служба минагрополитики на сайте ведомства. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, сотрудничество будет направлено на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения дальнейшего непрерывного снабжения украинской агропродукции как в Нигерию, так и ко всему Африканскому континенту. Глубоководный порт Лекки в Нигерии - первый полностью автоматизированный порт страны.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

украина

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экономика, украина, нигерия, лондон