https://ria.ru/20230623/terminal-1880013550.html
Украина примет участие в строительстве зернового терминала в порту Нигерии
Украина примет участие в строительстве зернового терминала в порту Нигерии - РИА Новости, 23.06.2023
Украина примет участие в строительстве зернового терминала в порту Нигерии
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) совместно построят зерновой терминал в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:33
2023-06-23T14:33
2023-06-23T14:33
экономика
украина
нигерия
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) совместно построят зерновой терминал в нигерийском порту Лекки, сообщает пресс-служба украинского министерства. "Минагрополитики Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) в Лондоне на полях конференции по вопросам восстановления Украины подписали меморандум о взаимопонимании и совместном участии в проекте зернового терминала в порту Лекки, Нигерия", - сообщает пресс-служба минагрополитики на сайте ведомства. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, сотрудничество будет направлено на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения дальнейшего непрерывного снабжения украинской агропродукции как в Нигерию, так и ко всему Африканскому континенту. Глубоководный порт Лекки в Нигерии - первый полностью автоматизированный порт страны.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
украина
нигерия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, нигерия, лондон
Экономика, Украина, Нигерия, Лондон
Украина примет участие в строительстве зернового терминала в порту Нигерии
Минагро Украины примет участие в строительстве зернового терминала в порту Нигерии