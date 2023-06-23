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Генпрокурор поручил проверить тарифы энергосбытовых компаний в регионах - РИА Новости, 23.06.2023
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10:29 23.06.2023
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Генпрокурор поручил проверить тарифы энергосбытовых компаний в регионах
Генпрокурор поручил проверить тарифы энергосбытовых компаний в регионах - РИА Новости, 23.06.2023
Генпрокурор поручил проверить тарифы энергосбытовых компаний в регионах
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, не включают ли энергосбытовые компании в регионах необоснованные расходы в собственные тарифы, передает РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:29
2023-06-23T10:29
игорь краснов
общество
генеральная прокуратура рф
жкх
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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, не включают ли энергосбытовые компании в регионах необоснованные расходы в собственные тарифы, передает корреспондент РИА Новости. Такое поручение Краснов дал во время личного приема граждан в Оренбурге. "По субъектам Российской Федерации… Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф", - сказал Краснов подчиненным. В пятницу Краснов прибыл в Оренбург, где проводит личный прием граждан. Кроме того, у генпрокурора запланирована встреча с представителями бизнес-сообщества региона и сотрудниками областной прокуратуры.
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игорь краснов, общество, генеральная прокуратура рф, жкх
Игорь Краснов, Общество, Генеральная прокуратура РФ, ЖКХ
Генпрокурор поручил проверить тарифы энергосбытовых компаний в регионах

Краснов поручил проверить энерготарифы в регионах на включение необоснованных расходов

© OiMaxCчетчик электроэнергии
Cчетчик электроэнергии
© OiMax
Cчетчик электроэнергии. Архивное фото
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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, не включают ли энергосбытовые компании в регионах необоснованные расходы в собственные тарифы, передает корреспондент РИА Новости.
Такое поручение Краснов дал во время личного приема граждан в Оренбурге.
«
"По субъектам Российской Федерации… Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф", - сказал Краснов подчиненным.
В пятницу Краснов прибыл в Оренбург, где проводит личный прием граждан. Кроме того, у генпрокурора запланирована встреча с представителями бизнес-сообщества региона и сотрудниками областной прокуратуры.
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Игорь КрасновОбществоГенеральная прокуратура РФЖКХ
 
 
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