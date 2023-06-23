https://ria.ru/20230623/tarasov-1879969664.html

Дмитрий Тарасов: задача Бегового сообщества – поднять людей с дивана

Дмитрий Тарасов: задача Бегового сообщества – поднять людей с дивана - РИА Новости, 23.06.2023

Дмитрий Тарасов: задача Бегового сообщества – поднять людей с дивана

О том, как пройдет юбилейный Московский Марафон, спортсменов из каких стран ждут на столичные забеги, и с чего стоит начать заниматься бегом, в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:00

2023-06-23T12:00

2023-06-23T12:00

интервью

москва

спорт

бег

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О том, как пройдет юбилейный Московский Марафон, спортсменов из каких стран ждут на столичные забеги, и с чего стоит начать заниматься бегом, в интервью РИА Новости рассказал директор забегов и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов. Беседовала Ольга Овчинникова.– Московский Марафон проходит в Москве 10 лет, состоится ли он в этом году? Готовите ли что-то особенное?– В этом году Московский Марафон проходит в десятый раз, этот год для нас юбилейный. Мы готовимся по-особенному, планируем провести очень много активностей. Мы начали этот год с того, что тем людям, которые девять лет бегали Московский Марафон на дистанцию 42,2 километра, предоставили бесплатную регистрацию на этот год. Таких более 100 человек. Мы каждого из них очень сильно ценим за лояльность, за отношение к нам и за то, что они вместе с нами росли и менялись.Наша основная цель – чтобы на улицы города во время Московского Марафона вышло около миллиона человек, как это происходит в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже и других в крупных городах. Я уверен, что когда-нибудь такой показатель будет и в Москве. Для этого мы уже второй год работаем над программой для болельщиков, и у нас каждый раз количество зрителей увеличивается и увеличивается, становится все больше и больше точек поддержки, музыкантов, людей, которые приходят с плакатами, с трещотками, дудками, фотографиями тех людей, которые бегут. И, самое главное, что мероприятие из чисто спортивного превращается в городское масштабное событие, на которое съезжаются люди со всей страны, не только из Москвы или Подмосковья, а от Владивостока до Калининграда.– Дата же уже определена, насколько я знаю?– Да, 17 сентября. Она определяется обычно за год, так как мы согласовываем мероприятие с городскими властями, с департаментом спорта.– Что изменилось за эти десять лет?– За 10 лет очень многое поменялось и у нас, и, в принципе, в стране с позиции бега. Десять лет назад была аудитория, которая бегала Московский международный марафон мира, который существовал с 1981 по 2012 годы, в основном это были люди за 45-50 лет, а вот молодой аудитории не было. Нашей основной задачей было сформировать новую культуру и новую аудиторию для Московского Марафона.Мы начали развивать марафон в нескольких направлениях. Одно из них – это международная деятельность, потому что нам важно привлечь как можно большее количество иностранцев. Это вопрос обмена культурой, а также увеличение количества участников, потому что мы понимали, что, если в России нет людей, бегающих 42,2 километра, то они должны появиться из-за рубежа.Кроме того, мы сразу понимали, что у Московского Марафона должна появиться выставка – это некое место, куда люди приходят получать свои номера накануне каждого из мероприятий. И мы первые, кто начал заниматься непосредственно созданием таких выставок, самое большое ЭКСПО было в 2019 году, когда мы собрали 85 экспонентов в "Крокус ЭКСПО", и провели самую громадную беговую выставку в стране. Мы заняли площадь примерно 11 тысяч квадратных метров. Это было великим достижением, мы увидели то, что мы можем быть вровень с такими крупными городами, как Чикаго, Нью-Йорк, по уровню качества стендов, продуктов, сервиса и услуг.Кроме того, нам было важно начать работать с благотворительным фондом, и мы начали формировать культуру взаимодействия с благотворительными фондами. Сначала был первый фонд, потом их стало семь. Но среди них мы всегда выбираем один, как генерального партнера, который с нами взаимодействует в течение всего сезона, мы даем им под продажу места на забег и эти деньги идут только на благотворительность.В этом году мы сотрудничаем с фондом "Искорки добра", это благотворительный фонд, который борется с онкологией, помогает людям, которые борются с онкологией и помогает тем, кто приезжает в онкологические центры. И плюс они собирают "Коробки храбрости" для детей, которые готовятся к операции про онкологии, либо которые уже прошли это, для того, чтобы поддержать их моральный дух. Не так давно, после Московского полумарафона, мы выезжали в ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, куда передали около 50 "Коробок храбрости" для детей с большим количеством игрушек. Эта история для меня важная, потому что я сам переболел онкологией в 2021 году, а в 2020 году у меня умерла мама от онкологии, поэтому я очень хочу помогать этим людям.– Много ли сейчас иностранцев принимает участие в забегах по Москве? Из каких стран?– Мы долгое время работаем над тем, чтобы в Москву приезжало большое количество иностранцев. В 2019 году у нас бежали 3,5 тысячи иностранцев из разных городов и стран. Большинство – это, конечно, из Индонезии и Азии. А также из других стран мира – это и Соединенные Штаты, и Северная Америка, и Южная Америка, из Европы было очень много. Сейчас ситуация немного поменялась. Во-первых, коронавирус нас всех подкосил, и люди перестали ездить в Россию. Во-вторых, текущая ситуация в мире сильно влияет на информационное поле, которое крутится вокруг России, оно не очень благоприятное. Хотя мы очень сильно меняем это отношение, есть много людей, которые поддерживают марафон.Я думаю, что в этом году приедут, в основном, ребята из стран СНГ, из стран бывших союзных республик и плюс, я считаю, что это будет Китай и Индонезия.– По тем забегам, что уже прошли в 2023 году, как оцениваете посещаемость по сравнению с прошлым годом?– Знаете, у нас не особенно сильно меняются лимиты, но в целом количество участников на забегах постепенно увеличивается. Мы осознанно не делаем лимиты слишком большими только для того, чтобы сформировать определенную потребность у аудитории, то есть если спрос будет больше, чем предложение, это сформирует определенный ажиотаж. Ко всему прочему, конечно, мы исходим из экономических возможностей, которые у нас есть, и из реальной ситуации с бегунами.Количество бегунов растет из года в год, по моим подсчетам, сейчас около миллиона человек по всей стране бегают в разных городах, но пока отсутствует культура участия в больших массовых мероприятиях. Очень многие занимаются бегом самостоятельно в парковых зонах, на проселочных дорогах, но при этом они – не участники крупных ивентов. Поэтому нам надо формировать культуру бега, как только она сформируется, все эти люди могут стать участниками больших мероприятий, в том числе, Московского Марафона. Да, мы видим рост интереса, новичков на забегах становится все больше. Обычно новичков много на маленьких дистанциях, потому что их эмоционально легче пробежать, встав с дивана, и поняв, что ты можешь пробежать пять или десять километров. Но, конечно же, дистанции марафона и полумарафона требуют подготовки, там, в основном, мы наблюдаем тех, кто уже втянулся в бег и сделал его частью своей жизни, их количество тоже растет.Общая мировая тенденция такова, что десятки миллионов людей бегают пять и десять километров, около 50% из них переходят на дистанцию 21,1 километра, и только в районе 20-25% от бегающих полумарафоны бегают марафон. У нас примерно такая же тенденция, поэтому на марафонах пока еще не очень большая аудитория, но я уверен, что она будет расти.– Но тенденция формирования культуры бега постепенно идет?– Конечно. Культура формируется и уже сформирована в какой-то части на данный момент. Главное, что люди стали менять свою жизнь, они ушли от обычных посиделок в ресторанах, кафе с алкоголем, и теперь планируют все свои выходные и отпуска с позиции бегового туризма, да и в целом активного туризма – походы, поездки на велосипедах и так далее. Наша задача – поднять людей с дивана, а уже дальше формируется тренд на активный образ жизни. Когда поменяется и будет создана культура? Я думаю, что это путь многих десятилетий, например, если вы посмотрите на американский рынок, там культура бега формировалась лет 50. А у нас новый виток развития появился только в 2013 году, и нам еще расти и расти, как вы понимаете.В 2010 году компания "Найки" провела первое беговое мероприятие в Москве для молодых ребят, студентов вузов на Васильевском спуске. Затем сформировалась аудитория молодых активных ребят, которые начали заниматься бегом регулярно, и у которых выросли потребности на более длинные дистанции – 10, 21 и 42 километра. В 2013 году появился Московский Марафон, и от тренда, что это модно, престижно, мы пришли к тренду, что это – часть нашей жизни. В такой парадигме мы существуем уже 10 лет, и сейчас самая классная пора, потому что сформировалось большое ядро бегающих людей, которые заражают вокруг себя всех близких, знакомых. И они сейчас сформируют следующий тренд – массовое увлечение бегом. Потому что идею о здоровом образе жизни подхватывают телевизионные каналы, интернет-каналы, блогеры. А также постепенно участниками забегов становятся и болельщики, которые понимают, что им стоит сделать лишь небольшой шаг к здоровью.– Какой средний возраст участников забегов?– Десять лет назад средний возраст нашей аудитории был примерно 18-25 лет, сейчас в среднем 25-35 лет. Это одна из самых молодых аудиторий в мире, моложе, наверное, только азиаты.– Фиксируете ли возрастных участников на крупных событиях? Сколько лет было самому возрастному участнику?– Конечно, на крупных мероприятиях идут соревнования в возрастных категориях. Самому старшему мужчине было 86 лет, самой старшей женщине – около 85 лет. И они бежали дистанцию 42,2 километра. А некоторые в 70 лет бегут марафон босиком, это тоже удивление вызывает. Потому что есть такая мода на то, чтобы бегать без обуви марафонские дистанции.– Какие крупные беговые события ждать еще в этом году?– В Москве Красочный забег у нас состоится 25 июня, Ночной забег – в июле, в августе ожидается полумарафон "Лужники", а также полумарафон "Северная столица" в Санкт-Петербурге. Московский Марафон, как я и говорил, проведем в сентябре. Помимо этого, конечно, у нас еще есть множество локальных мероприятий. Например, кросс "Лисья гора", кросс "Быстрый пес" – это когда люди бегут с собаками.– На днях в Санкт-Петербурге прошел красивый забег по ночному городу марафон "Белые ночи". Сколько участников было? Удалось ли выстроить логистику, при которой спортсмены бежали из точки А в точку Б?– Да, в июне в Санкт-Петербурге в 32-й раз прошел международный марафон "Белые ночи". В этом году участников у нас было около 14 тысяч – это суммарно на обеих дистанциях и это значительно больше по сравнению с прошлым годом.Это одна из причин, почему трасса марафона впервые была линейной, а не кольцевой. Стартовали участники на Петровской набережной, а финишировали на Дворцовой площади — это уже традиция марафона.Мы точно понимаем, что это было правильным решением, потому что количество участников из года в год растет, а наша основная задача – развивать марафон, делать его комфортнее и для участников, и для зрителей, и для жителей города, конечно.То есть при таком количестве бегунов сложно выстроить комфортную инфраструктуру на Дворцовой площади для всех, особенно в условиях, что жизнь города не останавливается с марафоном, в нем проходят и другие культурные и массовые мероприятия. Мы, перенимая опыт крупнейших международных стартов, разделили старт и финиш и продолжим работать в этом направлении, улучшая и развивая его.– Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в каких-то городах еще будут марафоны?– Нет, на текущий момент мы не пытаемся расширять географию. Важно понять, что в Москве живут 15-16 миллионов, еще столько же в Московской области, в Санкт-Петербурге живет несколько миллионов человек, и в этой аудитории мы формируем культуру бега.Много задач, среди прочего мы ставим цель создать Студенческую легкоатлетическую лигу, где участниками соревнований станет большое количество студентов, а их в стране около восьми миллионов человек, и мы хотим возродить интерес у студентов к легкой атлетике.– Какие-то еще новые проекты планируете?– У нас есть много задумок, но как их все реализовывать в условиях экономической ситуации, с учетом отсутствия партнеров-спонсоров, которые ушли с рынка, пока понять достаточно тяжело. Важно не потерять, а сохранить и развить то, что сейчас есть, а уже потом думать о каких-то нововведениях.Сейчас у нас создан в Москве Студенческий кубок Бегового сообщества, куда мы сначала "подтянули" шесть вузов, сейчас уже 23 вуза, а в следующем году будет 30 вузов, которые будут участвовать в соревнованиях. Мы выделяем достаточно большой призовой фонд для студентов: за первое место – полмиллиона, за второе место – 400 тысяч, и за третье место – 300 тысяч. Эти средства идут на покупку оборудования, формы или оплату работы тренера в вузе. Также у нас есть дисконтная программа для участия в наших забегах, мы даем 50-процентную скидку на участие для молодежи.Также мы взаимодействуем с разными группами лиц, которым мы обеспечиваем бесплатные слоты или скидку на участие. Например, ветераны боевых действий или инвалиды получают бесплатный слот, для них это возможность социализации, общения, самоопреодоления. Для лиц, которые уже достигли пенсионного возраста, мы делаем 50-процентную скидку.Помимо этого, мы развиваем волонтерскую программу, сейчас у нас около 50 тимлидов, которые управляют в пике на мероприятиях, в организации Московского Марафона принимают участие более двух тысяч волонтеров.Особое внимание мы обращаем на детскую аудиторию. Дети у нас есть на всех крупных стартах, есть забеги для детей в возрасте от 0 лет, когда мамы бегут с грудничками на руках или в коляске, до возраста 13 лет. В среднем, участвует около 1000 детей. И мы видим, что популярность детских забегов растет, мы даже хотим выделить это направление в отдельный проект.Я думаю, что в будущем мы возродим эстафету по Садовому кольцу для студентов, потому что считаем, что этот проект, который получил свое начало в 1922 году, и даже во времена Великой Отечественной войны он не прекращался, надо возобновлять.Также есть планы по созданию Марафонской лиги БРИКС. На прошлой неделе, 15 июня, мы уже подписали соглашение о ее создании. Сейчас мы на первом этапе, объединяемся Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом. А в будущем у нас есть глобальная задача привлечь города и страны БРИКС. Например, это Пекин, Китай, Рио-де-Жанейро, Бразилия и Мумбаи в Индии, и еще впоследствии другие будут к нам присоединяться с целью создания международной лиги, где мы будем привлекать на наши забеги большое количество иностранцев из Китая, из Индии, Бразилии, ЮАР и так далее. И мы верим, что это тоже один из проектов, который может "выстрелить".Поэтому, как вы видите, десятилетие Московского Марафона ознаменовывается большими достижениями, как я считаю. И уверен, что при правильном и бережном подходе к аудитории, и марафон, и забеги, и количество людей будет только увеличиваться. И тогда мы когда-нибудь увидим, что люди на работу будут бежать с рюкзачками, вбегать туда, мыться, работать и назад преодолевать ту же самую дистанцию. И это будет частью повседневной жизни российского человека.– Как вы считаете, достаточно ли развита инфраструктура в Москве для бегунов?– У нас есть классный проект, который, я очень надеюсь, сможет реализовать главный архитектор города Москвы. Сейчас идет проектирование беговых дорожек, которые будут соединять большие естественные парки. Когда эта инфраструктура придет, я уверен, мы с вами получим пяти-шестикратный рост бегунов, я думаю, что побежит три-четыре миллиона человек.В целом, конечно, есть беговые дорожки вдоль набережных. Когда появилась первая беговая дорожка, бегало всего несколько человек, теперь там толпы людей, даже иногда разойтись не могут. Это показатель, что инфраструктура нужна еще. Кроме того, нам нужны легкоатлетические стадионы. Это не значит, что их катастрофически мало, но, допустим, когда в зимний период времени спортсмены переходят в манежи, то в манежах случаются коллапсы из-за большого количества желающих.– Чтобы заниматься бегом, обязательно ли идти в спортзал или манеж, или можно на улице заниматься им?– Я, например, уже ни за что не променяю пробежку на улице на пробежку в зале. Мне нравится бегать на улице. Но зал необходим, потому что надо подтягивать общую физическую подготовку, заниматься в тренажерном зале. Но есть люди, которым нравятся комфортные условия зала, где они не зависят от погоды.– У вас есть любимый маршрут пробежки по Москве?– Да, я люблю бегать возле МГУ. Я люблю бегать на Воробьевской набережной, подниматься к МГУ и бегать по аллеям. Потому что это напоминает мне о моей спортивной карьере в МГУ, к тому же там тихо.– С чего начать бегать новичку?– С желания, в первую очередь. Возможно, стоит найти компанию. Но в целом желание формирует потребность. Когда мы создавали проект, мы думали, что является для многих стимулом для того, чтобы ходить и бегать? И когда мы думали над этим вопросом, мы ответили на него очень просто: 365 причин, по которым ты можешь пойти бегать, каждый день – новая причина, и она у них всех может быть совершенно разная. Я, например, начал бегать с того, что, во-первых, у меня был лишний вес. Во-вторых, мне хотелось говорить с бегунами на одном языке, потому что они говорили, что не может организатор Московского Марафона не бегать марафон, он должен в этом разбираться и для этого нужно прочувствовать. И, в-третьих, я в публичном пространстве объявил через радиостанцию о том, что я побегу марафон, поэтому я не смог бы отказаться от своих слов.В 2015 году я дал обещание, что я пробегу марафон. В 2016 я пробежал первый марафон. Но любовь к бегу появилась только в 2019 году, когда я пробежал два подряд марафона – в Берлине и через две недели в Чикаго. Я стал входить в медитативное состояние, и это сформировало мое отношение к бегу – теперь я без него жить не могу.– Есть ли какие-то ограничения для забегов по здоровью, или бегать может абсолютно любой человек?– Конечно же, важно проверять свое здоровье, потому что у человека могут быть проблемы с сосудами, сердцем, из-за которых врачи могут рекомендовать отсутствие каких-либо нагрузок. Мы требуем с каждого участника, кто приходит на наши забеги, медицинские справки только потому, что мы хотим, чтобы люди прививали у себя культуру контроля своего здоровья, это реально важно.Если подытожить, мы все можем бегать, но очень важно следить за здоровьем.– Как подготовиться к своей первой дистанции?– Я сторонник того, что начинать можно, когда угодно. Во-первых, я бы нашел беговую школу или тренера, у которого есть определенный рейтинг или определенная сложившаяся аудитория, которая ему доверяет. Во-вторых, я бы, конечно, не рекомендовал бежать "с дивана" полумарафоны и марафоны, хотя есть и такие уникальные люди.Но к первому марафону я бы, наверное, пришел, с учетом личного опыта, только минимум через год подготовки. Организм должен привыкнуть к таким нагрузкам и стрессам.– А бегать нужно каждый день, чтобы подготовиться?– Я сейчас бегаю шесть дней в неделю, седьмой день – отдых, релаксация, например, баня, плавание. Отдых обязательно должен быть, по аналогии с работой, где тоже есть выходные дни.

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https://ria.ru/20230510/pitanieibeg-1870770208.html

https://rsport.ria.ru/20230417/test-kupera-1865910373.html

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https://rsport.ria.ru/20230202/golen-1849039036.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, спорт, бег