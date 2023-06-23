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Горевшее у Находки судно Beks Force продолжают чинить, заявили в РПСМ
Горевшее у Находки судно Beks Force продолжают чинить, заявили в РПСМ - РИА Новости, 23.06.2023
Горевшее у Находки судно Beks Force продолжают чинить, заявили в РПСМ
Экипаж иностранного судна Beks Force, на котором на прошлой неделе у берегов Находки произошел пожар, продолжает устранять повреждения, сам сухогруз находится в РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:37
2023-06-23T05:37
2023-06-23T05:37
находка
николай суханов
россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Экипаж иностранного судна Beks Force, на котором на прошлой неделе у берегов Находки произошел пожар, продолжает устранять повреждения, сам сухогруз находится в дрейфе в море, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов. Судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов загорелось 16 июня в 25 милях от Находки, два члена экипажа пострадали, их эвакуировали на берег. По данным ГУМЧС, пожар начался на сухогрузе, когда тот шел из Китая в порт Восточный. Экипаж отказался от эвакуации, судно на плаву. В Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщали, что пожар произошел в машинном отделении. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, члены экипажа - граждане Филиппин и Турции. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что оба пострадавших - филиппинцы. Пожар потушили к вечеру 16 июня. "Экипаж судна - турки и филиппинцы. Филиппинцы - рядовой состав. Экипаж находится на судне, устраняет повреждения, полученные при пожаре. Само судно находится в дрейфе в 20-25 милях от Находки, рядом дежурит буксир", - сказал Суханов.
https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html
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находка, николай суханов, россия, происшествия
Находка, Николай Суханов, Россия, Происшествия
Горевшее у Находки судно Beks Force продолжают чинить, заявили в РПСМ
РПСМ: горевшее у Находки судно Beks Force продолжают чинить, оно в дрейфе
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Экипаж иностранного судна Beks Force, на котором на прошлой неделе у берегов Находки произошел пожар, продолжает устранять повреждения, сам сухогруз находится в дрейфе в море, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.
Судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов загорелось 16 июня в 25 милях от Находки, два члена экипажа пострадали, их эвакуировали на берег. По данным ГУМЧС, пожар начался на сухогрузе, когда тот шел из Китая в порт Восточный. Экипаж отказался от эвакуации, судно на плаву. В Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщали, что пожар произошел в машинном отделении. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, члены экипажа - граждане Филиппин и Турции. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что оба пострадавших - филиппинцы. Пожар потушили к вечеру 16 июня.
"Экипаж судна - турки и филиппинцы. Филиппинцы - рядовой состав. Экипаж находится на судне, устраняет повреждения, полученные при пожаре. Само судно находится в дрейфе в 20-25 милях от Находки, рядом дежурит буксир", - сказал Суханов.
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