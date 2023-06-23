https://ria.ru/20230623/su-57-1880034284.html

Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся

Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся - РИА Новости, 23.06.2023

Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся

Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:53

2023-06-23T15:53

2023-06-23T15:53

безопасность

технологии

россия

юрий слюсарь

воздушно-космические силы россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

су-57

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. "В этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57", - приведены слова Слюсаря на сайте правительства РФ. Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20230421/kinzhal-1866899943.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57