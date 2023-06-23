Рейтинг@Mail.ru
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/su-57-1880034284.html
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся - РИА Новости, 23.06.2023
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся
Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:53
2023-06-23T15:53
безопасность
технологии
россия
юрий слюсарь
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_0:56:1876:1111_1920x0_80_0_0_043e217edc0caf91a4d05c46ab57a605.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. "В этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57", - приведены слова Слюсаря на сайте правительства РФ. Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20230421/kinzhal-1866899943.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_179:0:1760:1186_1920x0_80_0_0_0d4968e220e2c8d147917e935e220a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57
Безопасность, Технологии, Россия, Юрий Слюсарь , Воздушно-космические силы России, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся

Гендиректор ОАК Слюсарь пообещал увеличить поставки истребителей Су-57 в ВКС в 2023 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
"В этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57", - приведены слова Слюсаря на сайте правительства РФ.
Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Россия нашла применение "Кинжалам". Боеголовки уже подвесили к самолетам
21 апреля, 14:17
 
БезопасностьТехнологииРоссияЮрий СлюсарьВоздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-57
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала