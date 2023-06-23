https://ria.ru/20230623/su-57-1880034284.html
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся - РИА Новости, 23.06.2023
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся
Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:53
2023-06-23T15:53
2023-06-23T15:53
безопасность
технологии
россия
юрий слюсарь
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_0:56:1876:1111_1920x0_80_0_0_043e217edc0caf91a4d05c46ab57a605.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. "В этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57", - приведены слова Слюсаря на сайте правительства РФ. Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20230421/kinzhal-1866899943.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_179:0:1760:1186_1920x0_80_0_0_0d4968e220e2c8d147917e935e220a34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57
Безопасность, Технологии, Россия, Юрий Слюсарь , Воздушно-космические силы России, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57
Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся
Гендиректор ОАК Слюсарь пообещал увеличить поставки истребителей Су-57 в ВКС в 2023 году
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
"В этом году увеличатся объемы поставок в ВКС
России истребителей пятого поколения Су-57", - приведены слова Слюсаря на сайте правительства РФ.
Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Россия нашла применение "Кинжалам". Боеголовки уже подвесили к самолетам