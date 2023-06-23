https://ria.ru/20230623/stupin-1880100098.html

Депутат Мосгордумы Ступин* заявил о намерении обжаловать решение Минюста

Депутат Мосгордумы Ступин* заявил о намерении обжаловать решение Минюста - РИА Новости, 23.06.2023

Депутат Мосгордумы Ступин* заявил о намерении обжаловать решение Минюста

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин*, которого Минюст России признал иноагентом, сообщил РИА Новости, что не согласен с решением и планирует его... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:54

2023-06-23T21:54

2023-06-23T21:54

россия

евгений ступин

леонид невзлин

юкос

московская городская дума

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569597777_0:217:3000:1905_1920x0_80_0_0_0680477fc1d20baa80b7525b81a91bb3.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Депутат Московской городской думы Евгений Ступин*, которого Минюст России признал иноагентом, сообщил РИА Новости, что не согласен с решением и планирует его обжаловать. Ранее в пятницу министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов семь человек, в том числе бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* и депутата Мосгордумы Евгения Ступина*, а также две организации. "С включением в список я не согласен. Оснований к этому никаких не было. Мне также не сообщено ни о каких основаниях. Естественно, я буду это обжаловать", - сказал Ступин*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878370507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евгений ступин, леонид невзлин, юкос, московская городская дума, общество