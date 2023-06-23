https://ria.ru/20230623/stupin-1880100098.html
Депутат Мосгордумы Ступин* заявил о намерении обжаловать решение Минюста
Депутат Мосгордумы Ступин* заявил о намерении обжаловать решение Минюста - РИА Новости, 23.06.2023
Депутат Мосгордумы Ступин* заявил о намерении обжаловать решение Минюста
Депутат Московской городской думы Евгений Ступин*, которого Минюст России признал иноагентом, сообщил РИА Новости, что не согласен с решением и планирует его... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:54
2023-06-23T21:54
2023-06-23T21:54
россия
евгений ступин
леонид невзлин
юкос
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Депутат Московской городской думы Евгений Ступин*, которого Минюст России признал иноагентом, сообщил РИА Новости, что не согласен с решением и планирует его обжаловать. Ранее в пятницу министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов семь человек, в том числе бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* и депутата Мосгордумы Евгения Ступина*, а также две организации. "С включением в список я не согласен. Оснований к этому никаких не было. Мне также не сообщено ни о каких основаниях. Естественно, я буду это обжаловать", - сказал Ступин*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878370507.html
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россия, евгений ступин, леонид невзлин, юкос, московская городская дума, общество
Россия, Евгений Ступин, Леонид Невзлин, ЮКОС, Московская городская дума, Общество
Депутат Мосгордумы Ступин* заявил о намерении обжаловать решение Минюста
Депутат Мосгордумы Ступин заявил, что планирует обжаловать включение в реестр иноагентов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Депутат Московской городской думы Евгений Ступин*, которого Минюст России признал иноагентом, сообщил РИА Новости, что не согласен с решением и планирует его обжаловать.
Ранее в пятницу министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов семь человек, в том числе бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* и депутата Мосгордумы Евгения Ступина*, а также две организации.
"С включением в список я не согласен. Оснований к этому никаких не было. Мне также не сообщено ни о каких основаниях. Естественно, я буду это обжаловать", - сказал Ступин*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Минюст намерен развивать закон об иноагентах