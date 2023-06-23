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К краху СССР привела ментальная война, считает советник министра обороны - РИА Новости, 23.06.2023
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06:15 23.06.2023 (обновлено: 06:25 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sssr-1879905383.html
К краху СССР привела ментальная война, считает советник министра обороны
К краху СССР привела ментальная война, считает советник министра обороны - РИА Новости, 23.06.2023
К краху СССР привела ментальная война, считает советник министра обороны
Советский Союз перестал существовать в результате проводимой странами Запада ментальной войны, заявил советник министра обороны России, действительный... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:15
2023-06-23T06:25
россия
ссср
сша
андрей ильницкий
общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советский Союз перестал существовать в результате проводимой странами Запада ментальной войны, заявил советник министра обороны России, действительный госсоветник России 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества".По словам Ильницкого, в 70-е годы прошлого века, чтобы расшатать советское государство и победить его в холодной войне США сфокусировались на советских элитах, чтобы ментально разложить их и попутно демонизировать СССР, называя его "империей зла", и тем самым деморализовать народ."Увы, в результате той ментальной войны "за умы, ценности и цели" эрозия элит оказалась столь значительной, что великий Советский Союз прекратил свое существование практически без единого выстрела. Эта историческая драма (как бы ни относиться к СССР, его распад — трагедия) показала эффективность технологии ментальной войны, блицкриг которой заключается в параличе воли противника через воздействие на его правящую элиту и медиакультурную среду, чтобы затем их же руками ослаблять и разваливать государственные институты, перезагружая идеологию", — указал советник министра.По мнению автора, разложить советскую номенклатуру, на поверку оказавшуюся зараженной космополитизмом, оказалось много проще, чем ожидалось — сказалась внутренняя деградация и деидеологизация правящей элиты.Ильницкий выделил три уровня ментальной войны: тактический, оперативный и стратегический. На тактическом проводятся информационные кампании — бои за то, что люди слышат и видят. На оперативном — когнитивные войны. Это поле сражения за доверие и понимание, чувства, эмоции и настроения, то есть за то, как люди мыслят и воспринимают мир.Стратегический уровень ментальной войны предполагает борьбу за мировоззрение и смыслы, за то, с кем и чем люди идентифицируют себя, что и кто они как индивидуумы и социум, что ценят, во что верят, о чем мечтают, куда стремятся.
https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470253.html
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россия, ссср, сша, андрей ильницкий, общество
Россия, СССР, США, Андрей Ильницкий, Общество
К краху СССР привела ментальная война, считает советник министра обороны

Госсоветник Ильницкий: СССР был уничтожен в результате ментальной войны со стороны Запада

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги СССР и США
Флаги СССР и США - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Флаги СССР и США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советский Союз перестал существовать в результате проводимой странами Запада ментальной войны, заявил советник министра обороны России, действительный госсоветник России 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества".
По словам Ильницкого, в 70-е годы прошлого века, чтобы расшатать советское государство и победить его в холодной войне США сфокусировались на советских элитах, чтобы ментально разложить их и попутно демонизировать СССР, называя его "империей зла", и тем самым деморализовать народ.
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"Увы, в результате той ментальной войны "за умы, ценности и цели" эрозия элит оказалась столь значительной, что великий Советский Союз прекратил свое существование практически без единого выстрела. Эта историческая драма (как бы ни относиться к СССР, его распад — трагедия) показала эффективность технологии ментальной войны, блицкриг которой заключается в параличе воли противника через воздействие на его правящую элиту и медиакультурную среду, чтобы затем их же руками ослаблять и разваливать государственные институты, перезагружая идеологию", — указал советник министра.
По мнению автора, разложить советскую номенклатуру, на поверку оказавшуюся зараженной космополитизмом, оказалось много проще, чем ожидалось — сказалась внутренняя деградация и деидеологизация правящей элиты.
Ильницкий выделил три уровня ментальной войны: тактический, оперативный и стратегический. На тактическом проводятся информационные кампании — бои за то, что люди слышат и видят. На оперативном — когнитивные войны. Это поле сражения за доверие и понимание, чувства, эмоции и настроения, то есть за то, как люди мыслят и воспринимают мир.
Стратегический уровень ментальной войны предполагает борьбу за мировоззрение и смыслы, за то, с кем и чем люди идентифицируют себя, что и кто они как индивидуумы и социум, что ценят, во что верят, о чем мечтают, куда стремятся.
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