https://ria.ru/20230623/sssr-1879905383.html

К краху СССР привела ментальная война, считает советник министра обороны

К краху СССР привела ментальная война, считает советник министра обороны - РИА Новости, 23.06.2023

К краху СССР привела ментальная война, считает советник министра обороны

Советский Союз перестал существовать в результате проводимой странами Запада ментальной войны, заявил советник министра обороны России, действительный... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T06:15

2023-06-23T06:15

2023-06-23T06:25

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советский Союз перестал существовать в результате проводимой странами Запада ментальной войны, заявил советник министра обороны России, действительный госсоветник России 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества".По словам Ильницкого, в 70-е годы прошлого века, чтобы расшатать советское государство и победить его в холодной войне США сфокусировались на советских элитах, чтобы ментально разложить их и попутно демонизировать СССР, называя его "империей зла", и тем самым деморализовать народ."Увы, в результате той ментальной войны "за умы, ценности и цели" эрозия элит оказалась столь значительной, что великий Советский Союз прекратил свое существование практически без единого выстрела. Эта историческая драма (как бы ни относиться к СССР, его распад — трагедия) показала эффективность технологии ментальной войны, блицкриг которой заключается в параличе воли противника через воздействие на его правящую элиту и медиакультурную среду, чтобы затем их же руками ослаблять и разваливать государственные институты, перезагружая идеологию", — указал советник министра.По мнению автора, разложить советскую номенклатуру, на поверку оказавшуюся зараженной космополитизмом, оказалось много проще, чем ожидалось — сказалась внутренняя деградация и деидеологизация правящей элиты.Ильницкий выделил три уровня ментальной войны: тактический, оперативный и стратегический. На тактическом проводятся информационные кампании — бои за то, что люди слышат и видят. На оперативном — когнитивные войны. Это поле сражения за доверие и понимание, чувства, эмоции и настроения, то есть за то, как люди мыслят и воспринимают мир.Стратегический уровень ментальной войны предполагает борьбу за мировоззрение и смыслы, за то, с кем и чем люди идентифицируют себя, что и кто они как индивидуумы и социум, что ценят, во что верят, о чем мечтают, куда стремятся.

https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470253.html

https://ria.ru/20230329/vetnam-1861406643.html

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россия, ссср, сша, андрей ильницкий, общество