https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html

Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета"

Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета" - РИА Новости, 23.06.2023

Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета"

Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского БПЛА... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T23:13

2023-06-23T23:13

2023-06-23T23:13

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 июн - РИА Новости. Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского БПЛА "Ланцет", но все равно была поражена, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. Подразделение разведки ВДВ РФ заметило установку при перемещении на новую позицию и решило уничтожить ее с помощью ударного БПЛА "Ланцет". Водитель установки заметил опасность и смог уйти от дрона, но из-за высокой скорости движения машину занесло - и она несколько раз перевернулась. На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно как рядом останавливается машина скорой помощи ВСУ для оказания помощи раненным. Второй беспилотник точно поразил цель, спровоцировав детонацию боеприпаса, что также видно на видео и подтверждается бойцами расчета разведки.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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в мире, вооруженные силы украины