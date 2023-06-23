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Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета" - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета"
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета" - РИА Новости, 23.06.2023
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета"
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского БПЛА... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T23:13
2023-06-23T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 июн - РИА Новости. Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского БПЛА "Ланцет", но все равно была поражена, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. Подразделение разведки ВДВ РФ заметило установку при перемещении на новую позицию и решило уничтожить ее с помощью ударного БПЛА "Ланцет". Водитель установки заметил опасность и смог уйти от дрона, но из-за высокой скорости движения машину занесло - и она несколько раз перевернулась. На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно как рядом останавливается машина скорой помощи ВСУ для оказания помощи раненным. Второй беспилотник точно поразил цель, спровоцировав детонацию боеприпаса, что также видно на видео и подтверждается бойцами расчета разведки.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета"

Французскую самоходку CAESAR уничтожили при бегстве от беспилотника "Ланцет"

© Фото : АО "Концерн "Калашников"БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 июн - РИА Новости. Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского БПЛА "Ланцет", но все равно была поражена, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Подразделение разведки ВДВ РФ заметило установку при перемещении на новую позицию и решило уничтожить ее с помощью ударного БПЛА "Ланцет". Водитель установки заметил опасность и смог уйти от дрона, но из-за высокой скорости движения машину занесло - и она несколько раз перевернулась. На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно как рядом останавливается машина скорой помощи ВСУ для оказания помощи раненным.
Второй беспилотник точно поразил цель, спровоцировав детонацию боеприпаса, что также видно на видео и подтверждается бойцами расчета разведки.
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