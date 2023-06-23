https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета"
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета" - РИА Новости, 23.06.2023
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета"
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского БПЛА... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T23:13
2023-06-23T23:13
2023-06-23T23:13
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в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 июн - РИА Новости. Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского БПЛА "Ланцет", но все равно была поражена, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. Подразделение разведки ВДВ РФ заметило установку при перемещении на новую позицию и решило уничтожить ее с помощью ударного БПЛА "Ланцет". Водитель установки заметил опасность и смог уйти от дрона, но из-за высокой скорости движения машину занесло - и она несколько раз перевернулась. На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно как рядом останавливается машина скорой помощи ВСУ для оказания помощи раненным. Второй беспилотник точно поразил цель, спровоцировав детонацию боеприпаса, что также видно на видео и подтверждается бойцами расчета разведки.
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в мире, вооруженные силы украины
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Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от "Ланцета"
Французскую самоходку CAESAR уничтожили при бегстве от беспилотника "Ланцет"
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 июн - РИА Новости. Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского БПЛА "Ланцет", но все равно была поражена, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Подразделение разведки ВДВ РФ заметило установку при перемещении на новую позицию и решило уничтожить ее с помощью ударного БПЛА "Ланцет". Водитель установки заметил опасность и смог уйти от дрона, но из-за высокой скорости движения машину занесло - и она несколько раз перевернулась. На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно как рядом останавливается машина скорой помощи ВСУ для оказания помощи раненным.
Второй беспилотник точно поразил цель, спровоцировав детонацию боеприпаса, что также видно на видео и подтверждается бойцами расчета разведки.
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